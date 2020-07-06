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30-метровый мурал Константина Рокоссовского появился в Гомеле

06.07.2020 12:50 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

В Гомеле создали 30-метровый портрет Константина Рокоссовского – легендарного полководца, дважды героя Советского Союза. Мурал с изображением маршала написан на фасаде многоэтажного дома по улице Ильича. Портрет Рокоссовского выбран не случайно. Военачальник стал первым почетным гражданином Гомеля, в его честь названа одна из улиц областного центра. Портрет Героя также висит в зале торжественных приемов Дворца Румянцевых и Паскевичей.

Патриотический художественный проект стал для Гомеля вторым. Первым художники-граффитисты написали портрет Героя Советского Союза Емельяна Барыкина.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле создали 30-метровый портрет Константина Рокоссовского – легендарного полководца, дважды героя Советского Союза. Мурал с изображением маршала написан на...
 
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