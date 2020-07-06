English! Do you speak it? Тест по английскому языку

Источник материала: Tut.by

Британская империя, над которой никогда не заходило солнце, помогла английскому языку распространиться на огромные территории. А колоссальное влияние США сделало его основным средством коммуникации в постиндустриальную эпоху. Предлагаем вам проверить свои знания главного международного языка: где-то будет легко, где-то не очень, но вы точно вспомните что-то из хорошо забытого старого — или узнаете нечто новое! Стартуем?