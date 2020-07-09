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Без Виктора Бабарикина. Названы лауреаты премии Союзного государства

09.07.2020 15:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Названы лауреаты премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019−2020 годы. Приказ об этом подписал Александр Лукашенко как Председатель Высшего Государственного Совета этого образования, пишет rg.ru.

Александр Ефремов. Фото: TUT.BY

У премии три лауреата.

Белорусский кинорежиссер Анатолий Алай — за создание документальных фильмов.

Белорусский кинорежиссер Александр Ефремов, художественный руководитель Театра-студии киноактера — «за создание кинофильмов воспитательного и патриотического характера», а также постановку спектаклей русской и мировой драматургии.

А также авторский коллектив в составе: Ирины Марголиной, Оксаны Черкасовой, Елены Петкевич и Ирины Кодюковой. Они являются авторами 13 анимационных фильмов из цикла «Сказки старого пианино», которые рассказывает о жизни и музыке величайших композиторов. Мультфильмы создавались студией М.И.Р. сов­местно с «Беларусьфильмом».

Любопытно, что еще в сентябре 2019 года были названы имена четырех финалистов премии. Это был авторский коллектив «Сказок старого пианино», Александр Ефремов, а также солистка белорусского Оперного театра Оксана Волкова и главный дирижер Президентского оркестра Виктор Бабарикин. Среди них должны были назвать одного лишнего.

Виктор Бабарикин. Фото: TUT.BY

Но в октябре 2019 года Бабарикина сняли с должности. После этого в декабре 2019-го на премию был номинирован еще и Анатолий Алай, который и стал одним из победителей.

Размер премии каждому победителю составляет 5 миллионов российских рублей (около 70 тысяч долларов).

 
 
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Названы лауреаты премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019−2020 годы. Приказ об этом подписал Александр Лукашенко как Председатель...
 
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