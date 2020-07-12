Что нашли дайверы на лепельских озерах?

Источник материала: Лепельский край



















Как только в мыслях некоторых людей станет «чище», тогда и природа вздохнет с облегчением…

Представители клубов дайверов Sublife и Black marlin посетили Лепельский район. Со дна нескольких водоемов подняли достаточное количество мусора, среди которого попались и интересные предметы: весло, кожаный чехол для ножа и многие другие.

Организаторами мероприятия в нашем районе выступили райисполком, РК ОО «БРСМ», районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды и межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира. Также хочется отметить филиал «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал», который организовал доставку питьевой вод для гостей районаы.

Более 60 человек в выходной день приехало на озеро Люсинец, многие из них – целыми семьями, чтобы помочь природе освободиться от тяжелого груза – пластика, стекла, резины, которые практически не разлагаются в природе.

Обычно дайверы во многих странах это благое дело совершают в июне, приурочивая к Международному дню очистки водоемов. Но учитывая эпидемиологическую ситуацию, мероприятие сдвинулось на чуть позднее время.

Мы иногда не задумываемся, когда бросаем фантик или пластиковую упаковку мимо мусорного контейнера. И здесь не так это страшно, кто-то другой поднимет и выбросит. Ужаснее, когда мусор попадает в озера и реки – там он будет находиться долгие годы.

Как отметил начальник межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Захаревич, приятно, что есть люди, которые своими действиями показывают другим пример, как нужно вести себя на природе. Они видят экологическую проблему изнутри и стремятся донести информацию населению.

После торжественного открытия группы по несколько человек отправились на озера Люсинец, Луконец, Заднее, Аношки, чтобы поднять со дна то, чего там не должно быть.

Я отправилась с командой дайверов на озеро Заднее, где первоочередная задача очистить водоем от зарастания водной травой. Когда прибыли на место, все отметили красивый берег, но… купаться не хочется. Растения от кромки воды дошли уже далеко к середине водоема. Если не предпринять мер, то, как мне кажется, скоро озеро станет болотом. Возможно, все это происходит по причине небольшой глубины, которая достигает только 2,5 метра.

Одев снаряжение, мужчины и их жены отправились в воду. Несколько часов работы с серпами – и с одного берега можно уже окунуться в жару в прохладной чистой воде. Даже не думала, что таким образом можно решить проблему. На других водоемах «орудовали» донными косами. Заодно достали из воды несколько бревен, большой кусок целлофана, кирпичи и, конечно же, пластиковые бутылки – как без них. Дети также не сидели без дела. Надев резиновые сапоги и перчатки, взяв в руки мешки, они прошли всю береговую линию, чтобы собрать мусор после пикников, который затем был вывезен на свалку. Любопытные экземпляры отправилось в их собственный музей, который находится в Барановичах.

Понятно, что дайверы не в силах очистить все водоемы нашего и других районов. Они ставят перед собой задачу — привлечь внимание местного населения к проблеме экологии водной среды.

— Нам очень приятно, что люди на нашу деятельность откликаются. Например, отдыхающие начинают вести себя более бережно по отношению к природе, а иногда и присоединятся к нам, — говорит Виталий Янчевский, инструктор клуба Black marlin. – Относительно Лепельского района хочется отметить, что в местных озерах мусора немного.

Несменными спонсорами клуба являются две фирмы «Крыні» и «Барьер», которые также стремятся очистить воду, только уже питьевую. Их фильтры для воды пользуются широкой популярностью у населения.

Добрые дела белорусских дайверов порой приносят совершенно неожиданные результаты. Во время чистки водоемов находят на дне траки от танка, трактора, набор снастей (возможно, перевернулась лодка). В наших водоемах в этом году раритетов не обнаружено.

Пока одни чистили водоемы, другие в это время палаточном городке готовили вкусный ужин. На протяжении всего времени между таким огромным количеством людей царила домашняя и доброжелательная атмосфера. И это не удивительно — ведь для белорусских дайверов это встреча единомышленников и друзей. Не зря же они приехали не утром в субботу, чтобы сразу приступить к работе, а в пятницу вечером после трудовых будней. Приехали люди разный профессий: музыканты, директора предприятий, простые рабочие заводов… Костер, песни под гитару и душевные беседы под звездным небом – все это они считают настоящим отдыхом.

Многодетная семья Кудрявцевых полным составом уже на протяжении восьми лет чистит водоемы и их берега от мусора.

— Лепельщина всегда славилась своими озерами, еще в детстве здесь был, хоть и живу В Минске. Нравится местная природа, здесь можно отдохнуть душой и телом, — говорит глава семейства Андрей.

После плодотворной работы было награждение самых активных борцов за чистоту природы с грамотами и ценными подарками от спонсоров – фирм «Крыні» и «Барьер». Также дайверы получили подарки и от райисполкома.

Дайвинг – не дешевое занятие, поэтому в нем по-настоящему увлеченные. А затраты на покупку снаряжения и серьезные тренировки компенсируются ощущениями, захватывающими дух.

Также хочется отметить, что белорусские дайверы оставляют после себя чистоту на природе, хоть и отдыхали большой компанией. Этому следует поучиться многим туристам. Возможно, если бы люди видели, что достается со дна, вели бы себя у воды совершенно иначе. Этой публикацией хочется еще раз напомнить: берегите природу, она у нас одна.

Наталья ХРАПОВИЦКАЯ.