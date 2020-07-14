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На аукционе за 9 млн долларов продали вазу, которая полвека стояла в доме у пенсионерки

14.07.2020 11:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайская ваза XVIII века была продана на аукционе Sotheby’s за 9 млн долларов. До этого она больше 50 лет простояла в загородном доме пенсионерки из страны Центральной Европы, пишет CNN.


Фото: Sotheby’s

80-летняя пенсионерка, которой принадлежала ваза, получила ее в наследство. По словам арт-консультанта Босх Ван Розенталя, который обнаружил вазу, предмет был покрыт пылью, а вокруг него свободно гуляли кошки.

Оказалось, что в 1954 году вазу продали за 56 долларов (1500 долларов по нынешнему курсу). Вскоре ее опять выставили на продажу, на этот раз вазу купили за 101 доллар.

Вазу в середине XVIII века сделали для китайского императора Цяньлуна (маньчжурская династия), который правил более 60 лет.

 
 
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Китайская ваза XVIII века была продана на аукционе Sotheby's за 9 млн долларов. До этого она больше 50 лет простояла в загородном доме пенсионерки из страны Центральной...
 
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