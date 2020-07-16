Белорусская команда КВН, номер которой взорвал интернет, отказалась от участия в ¼ финала

Источник материала: Tut.by

Белорусская команда «Дети Тьюринга» отказалась от участия в ¼ финала КВН. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.



Та самая резонансная музыкалка в 1/8 Высшей лиги КВН. Фото: vk.com/turing_children

— Наши любимые болельщики, к сожалению, в силу обстоятельств мы не участвуем в ¼ Высшей лиги КВН сезона 2020. Чуть позже мы запишем видео, в котором все расскажем подробнее. Спасибо Вам за ваши переживания и комментарии. Ещё увидимся, — написали «Дети Тьюринга» на своей странице Вконтакте.

В день, когда были объявлены участники ¼ финала, стало известно, что съемки пройдут в Крыму. Связано ли это обстоятельство с решением команды, неизвестно. TUT.BY не смог получить комментарий «Детей Тьюринга».

При этом команда «Доктор Хаусс» из Могилева значится среди участников ¼ финала.

Видео:

Белорусская команда «Дети Тьюринга» стала известной в марте 2020 года, когда дерзко пошутила об интеграции во время игры Высшей лиги КВН и мгновенно взорвала интернет.

Минчане представили, что объединение двух стран состоялось. Вот только в их варианте Россия вошла в состав Беларуси.

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