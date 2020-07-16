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Белорусская команда КВН, номер которой взорвал интернет, отказалась от участия в ¼ финала
16.07.2020 10:26 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская команда «Дети Тьюринга» отказалась от участия в ¼ финала КВН. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.
— Наши любимые болельщики, к сожалению, в силу обстоятельств мы не участвуем в ¼ Высшей лиги КВН сезона 2020. Чуть позже мы запишем видео, в котором все расскажем подробнее. Спасибо Вам за ваши переживания и комментарии. Ещё увидимся, —
В день, когда были объявлены участники ¼ финала, стало известно, что съемки пройдут в Крыму. Связано ли это обстоятельство с решением команды, неизвестно. TUT.BY не смог получить комментарий «Детей Тьюринга».
При этом команда «Доктор Хаусс» из Могилева значится среди участников ¼ финала.Видео:
Белорусская команда «Дети Тьюринга» стала известной в марте 2020 года, когда дерзко пошутила об интеграции во время игры Высшей лиги КВН и мгновенно взорвала интернет.
Минчане представили, что объединение двух стран состоялось. Вот только в их варианте Россия вошла в состав Беларуси.
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Белорусская команда «Дети Тьюринга» отказалась от участия в ¼ финала КВН. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.
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