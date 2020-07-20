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Алена Ланская: Человеку необходимо ценить то, что у него есть, и именно тогда Вселенная дает ему намного больше
20.07.2020 16:34 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTПевица, заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская о том, как важно сохранять спокойствие и ценить то, что имеем.
"Мне кажется, что очень важно сейчас в той ситуации, в которой мы с вами оказались, соблюдать спокойствие, отбросить эмоции, потому что эмоции все-таки не самый лучший друг в принятии важных стратегических решений. Потому что когда есть подоплека эмоций, начинается хаос в мыслях, и ты начинаешь совершать необдуманные поступки. Поэтому, конечно же, необходимо, чтобы было спокойствие в принятии всех решений. Вспомнить, каково было раньше, каково сейчас, вспомнить о том, что у каждого из нас есть ответственность. Человеку необходимо ценить то, что у него есть, и именно тогда Вселенная дает человеку намного больше. Очень хочется, чтобы мы наконец-то начали любить себя в какой-то степени, но не в эгоистичной форме - нет, я совершенно не имею это в виду, а позволить себе испытывать исключительно позитивные эмоции. Может, даже где-то ограничить себя в получении негативной информации".
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Алена Ланская: Человеку необходимо ценить то, что у него есть, и именно тогда Вселенная дает ему намного больше
Певица, заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская о том, как важно сохранять спокойствие и ценить то, что имеем. "Мне кажется, что очень важно сейчас в той...
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