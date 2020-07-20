Умер создатель олимпийского Мишки

Источник материала: Tut.by

Умер художник Виктор Чижиков, который создал образ Мишки, ставшего символом московской Олимпиады 1980 года. О смерти Чижикова, иллюстрировавшего книги для детей, сообщило издательство «АСТ Дети».

«С грустью сообщаем, что сегодня, 20 июля 2020 года, ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года», — говорится в сообщении, опубликованном на странице издательства в сети Facebook.

В издательстве назвали «символичным» то, что Чижиков скончался именно в те дни, когда в России отмечают 40-летие Олимпиады. Церемония открытия XXII Летних Олимпийских игр прошла в Москве 19 июля 1980 года, а церемония закрытия, во время которой «ласковый Миша» улетел со стадиона, — 3 августа.

«Образ олимпийского Мишки, созданный Виктором Александровичем, однажды тронул сердца миллионов людей», — говорится в сообщении «АСТ Дети».

Сам Чижиков в интервью в 2012 году говорил, что доволен своей работой. «Чем он хорош? Прошло 35 лет, как я его сдал в 1977 году. Ни одной жалобы не было, что это плагиат, а ведь медведи перерисованы миллионы раз разными людьми во всех странах. А когда изображение становится популярным во всех странах — есть много шансов, что подадут жалобу, пойдут в суд, а тут — тишина! Он настолько самобытен, у него такая мощная душевность (слово „духовность“ я не употребляю, потому что меня побьют), и я понимаю, что я сделал очень хорошее изображение. Это уже очень много», — рассказал тогда Чижиков.

Чижиков родился 26 сентября 1935 года в Москве, окончил художественное отделение Московского полиграфического института. Поначалу работал в качестве карикатуриста, сотрудничал с такими изданиями, как «Крокодил» и «Огонек», позднее стал детским художником работал в «Веселых картинках», «Мурзилке», «Пионерской правде», «Юном натуралисте» и т.д. В качестве детского художника Чижиков создал иллюстрации для множества книг самых известных литераторов — от Виктора Драгунского до Эдуарда Успенского. Он также возглавлял Совет по детской книге России.

Чижиков — обладатель Почетного диплома имени Х.К. Андерсена (1980 год), ордена «Знак Почета», лауреат Всероссийского конкурса «Искусство книги» (1989, 1990, 1993, 1996, 1997 годы), конкурса читательских симпатий «Золотой ключик» (1996 год), ежегодной профессиональной премии за наивысшие достижения в жанре сатиры и юмора «Золотой Остап» (1997 год).