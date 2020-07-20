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"Славянский базар в Витебске" подвел фестивальную черту
20.07.2020 22:12 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTВчера вечером в Летнем амфитеатре торжественно закрылся XXIX Международный фестиваль искусств. За всю свою историю этот самый сплоченный: приехали по-настоящему лучшие друзья. А сам форум окрестили фестивальным офшором. Беларусь действительно всегда умела принимать гостей, а их в этом году было немало. Церемонию закрытия сделали многопрофильной: провели конкурс молодых исполнителей и устроили гала-концерт с награждением. Звезды эстрады из Беларуси, России и Украины сошлись в Витебске. Подробности у Нины Можейко.
В Витебске завершился "Славянский базар"Дошли до финального лепестка. Витебск с красивой цифрой в паспорте 29 снова собрал аншлаги. Но на этот раз не только на концертных площадках - весь город глобально стал фестивалем. В рамках концепции оупэн-эйр. Сошлось тут сразу все: место, люди и даже время - базар слегка сдвинулся по графику, не задев традиционными дождями публику.
Программу феста сократили, но насытили. Арт-концентрат подавали утром, днем, вечером и даже ночью - от этого вкус только усилился.
Аккредитацию на форум получили три сотни журналистовВитебск не спал четверо суток, подсветку выключали только с рассветом. Но по-настоящему освещали базар те самые три сотни журналистов из разных стран, которые традиционно работают на форуме. И хоть хайпуют все, спекулировать главным не стали. Несмотря на эпидемические условия рады быть в Витебске и сражаться за эксклюзив.
Тимур Мирошниченко, телеведущий: "Сейчас Беларусь как фестивальный офшор. Потому что только здесь проводятся концерты, только здесь проводятся фестивали, и для нас это на самом деле отдушина. Когда можно вырваться из ограничений и почувствовать, как это. И хотим, чтобы у зрителя было такое же ощущение".
Летний амфитеатр - это не только то место, где дают концерты, но и место для задушевных бесед. Поэтому, по сути, саундчек - это еще и идеальная возможность дотронуться до звезды и записать интервью.
В торжественной церемонии закрытия приняли участие популярные артистыЛолита хоть и слегка польстила фестивалю в прямом эфире (назвала 19-м), все же не умаляет значимость этой сцены. На саундчеке перед церемонией закрытия певица дала понять: все, что происходит на этой сцене, - живьем.
Лолита, певица: "Первая песня "Папа", я и клип писала с украинской командой, т.е. у нас получилось, нас не пускают в Киев. Им можно выезжать в Беларусь. Мы выбрали белорусские локации, и у меня снимались только белорусские актеры, и это очень трогательная работа, поэтому я решила, что я хочу именно поэтому спеть песню "Папа", потому что она напрямую связана с тремя странами".
С особым трепетом к зрителю выходила и первая обладательница Гран-при конкурса молодых исполнителей Таисия Повалий. В 93-м эта сцена вывела ее на новый уровень. Народная во всех смыслах артистка не могла не сказать особенные слова особенной публике.
Таисия Повалий, народная артистка Украины и Ингушетии: "Я считаю Белоруссию своей второй родиной, творческой родиной, и об этом напоминаю всем всегда и сама это помню, потому что для меня это важно. Каждый раз возвращаюсь сюда в Витебск, для меня это как место силы. Я наполняюсь той же энергией, энергией победителя, мне обязательно надо вернуться, потому что я зачахну, я ваша, я должна быть здесь".
Гран-при конкурса молодых исполнителей "Витебск-2020" получил белорус
А вот молодым исполнителям не дали даже поволноваться - все решилось в один день. Гран-при конкурса получил наш земляк - композитор и аранжировщик, автор слов Роман Волознев. В свои 23 опытный музыкант с телевизионными проектами за плечами. Но вот увесистый цветок василька в руках держит впервые.
Роман Волознев, обладатель Гран-при XIX Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020": "Любовь с первого взгляда. В целом в своем репертуаре на данном конкурсе я уверен как никогда. Но, с другой стороны, опять же, как уже восприняли бы члены жюри это как-то иначе, и, быть может, им бы вообще не понравилось то, что я преподносил свою авторскую музыку, плюс сам себе аккомпанировал на инструментах. Т.е. это дополнительные сложности. Но все, все сработало".
Фестиваль каждый год открывает новых звезд. Праздничные залпы по этому поводу. Быть может, поэтому с Витебском невозможно проститься. Можно только сказать "до свидания".
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Вчера вечером в Летнем амфитеатре торжественно закрылся XXIX Международный фестиваль искусств. За всю свою историю этот самый сплоченный: приехали по-настоящему...
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