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Искусство "Без границ" представили в художественной галерее "Университет культуры"
21.07.2020 09:04 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTПерсональная выставка Олеси Филипповой - возможность познакомиться с колоритом Азии через живопись. В экспозиции - абстрактные пейзажи и мифологические портреты. В общей сложности полсотни образов, созданных автором, за годы путешествий по экзотическим Индии, Бали и Таиланду. Есть среди полотен и серия флуоресцентных картин. "Сны шамана" написаны акрилом на холсте.
Олеся Филиппова, художник: "Непал, Камбоджа, Бали, то есть это все те места, в которых жизнь бьет ключом. И мне хотелось передать через работы именно атмосферу и энергетику этих мест. Я писала пейзажи не столько в виде какой-то узнаваемой формы, когда можно посмотреть и сказать: «А, вот это Индия». А именно прикоснуться к этому чувству, ощущению, которое я переживала в различных местах".
Экспозиция действует до конца июля
Большинство полотен из собрания автора выставлено впервые. Некоторые картины Олеси Филипповой находятся в частных индийских коллекциях. Экзотическую экспозицию в галерее «Университет культуры» можно увидеть до конца июля.
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Персональная выставка Олеси Филипповой - возможность познакомиться с колоритом Азии через живопись. В экспозиции - абстрактные пейзажи и мифологические портреты....
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