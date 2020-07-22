Как выглядит Брест с борта вертолета Ми-2

Источник материала: Tut.by

Фотографиями Бреста с борта вертолета Ми-2 поделился в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.





«Снимки сделаны с высоты птичьего полета. Автор — фотограф „Брестского вестника“ Олег Полищук, которого любезно взял с собой на борт вертолета МИ-2 большой друг города и мой однокашник по училищу, начальник Минского аэроклуба Мочанский Н. П.», — сообщил мэр города.























