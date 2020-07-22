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Как выглядит Брест с борта вертолета Ми-2

22.07.2020 15:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фотографиями Бреста с борта вертолета Ми-2 поделился в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.


«Снимки сделаны с высоты птичьего полета. Автор — фотограф „Брестского вестника“ Олег Полищук, которого любезно взял с собой на борт вертолета МИ-2 большой друг города и мой однокашник по училищу, начальник Минского аэроклуба Мочанский Н. П.», — сообщил мэр города.







 
Теги: Брест
 
 
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Снимками поделился в своем телеграм-канале мэр города.
 
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