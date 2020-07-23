В музее «Берестье» появится новая экскурсия - прогулка по территории

Источник материала: Tut.by

С 15 августа в археологическом музее «Берестье» можно будет отправиться в часовую экскурсию по территории, сообщает «Брестский вестник».



Фото: Олег Полищук

Гости смогут увидеть оригинальные артефакты средневекового города, узнать, что располагалось на прилегающей к музею территории. Экскурсовод поведает о легендарном городском замке, валах, предполагаемом фундаменте порохового погреба, о том, кто и где проводил раскопки.

Презентация новой услуги пройдет 15 августа в День археолога. Будет два сеанса: в 11.00 и 15.00.