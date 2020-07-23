|
В музее «Берестье» появится новая экскурсия - прогулка по территории
23.07.2020 08:26 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 15 августа в археологическом музее «Берестье» можно будет отправиться в часовую экскурсию по территории, сообщает «Брестский вестник».
Гости смогут увидеть оригинальные артефакты средневекового города, узнать, что располагалось на прилегающей к музею территории. Экскурсовод поведает о легендарном городском замке, валах, предполагаемом фундаменте порохового погреба, о том, кто и где проводил раскопки.
Презентация новой услуги пройдет 15 августа в День археолога. Будет два сеанса: в 11.00 и 15.00.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гости смогут увидеть оригинальные артефакты средневекового города, узнать, что располагалось на прилегающей к музею территории.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)