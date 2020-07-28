|
Что за песня играет на митингах Тихановской? Подсказка: вы ее помните с 2010-го
28.07.2020 19:17 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если вы были на митинге Светланы Тихановской, могли слышать песню «Стены». О ней еще
Что это за песня?
Песню «Стены», или в оригинале L’Estaca, написал каталанский композитор, бард и исполнитель Льюис Льяк. Композиция родилась на свет в 1968 году. Дословно l’estaca переводится как «столб».
Важно знать: Льюис Льяк — не просто музыкант. Он один из самых известных представителей движения «Новая песня». В нем участвовали певцы и музыканты, которые выражали протест против диктаторского режима Франсиско Франко. Он был каудильо (т.е. «вождем») Испании с 1936-го по 1973 год.
Заметной особенностью этого движения было исполнение песен о политике именно на каталанском языке. В те времена проявления этой идентичности в Испании были строго запрещены. Естественно, в таких условиях Льяку пришлось покинуть родину и обосноваться во Франции. Там бард прожил до 1975 года, в который Франко умер.
Почему название такое странное — «Столб»?
Слово l’estaca в каталанском созвучно слову estat, которое переводится как «государство». По сути, это отсылка не только к режиму, установленному Франко, но и к диктатуре вообще.
Откуда взялась русская версия песни?
Русскоязычную версию песни предложил российский поэт и переводчик Кирилл Медведев в 2012 году. Композицию исполняет группа «Аркадий Коц». Однако гораздо более важны ранние версии — польская и белорусская.
Польский вариант еще в 1978 году написал бард и автор Яцек Качмарский под влиянием каталанского автора. Текст песни кардинально отличается от оригинальной, каталанской версии. По сути, Качмарский написал новый вариант. Он называется Mury, что с польского переводится как «Стены». В этом видео песню исполняет сам автор.
Впоследствии композиция стала гимном движения «Солидарность». Напомним, оно выступало против коммунизма и тоталиризма, и было даже запрещено в 1982 году. Именно благодаря «Солидарности» в 1989 году был проведен Круглый стол, который утвердил в Польше институт президентства. В том же году «Солидарность» получила 99 из 100 мест в Сенате страны. Также в 1989-м движение «Солидарность» было вновь зарегистрировано. Однако песня Mury стала потом популярна и без привязки к нему.
По-белорусски песня тоже называется «Муры». Ее исполняют
Получается, первая белорусская версия появилась даже раньше русскоязычной. Но все-таки слабо соотносится с каталанской и по сути является переводом польской песни.
Текст песни «Муры» в переводе Андрея Хадановича (нажмите, чтобы развернуть)
Ён быў натхнёны і малады,
Разбуры турмы муры!
І запальвалі свечкі яму,
Разбуры турмы муры!
Ведалі словы на памяць — і спеў
Разбуры турмы муры!
Білі ў сто тысяч далоняў - і рытм
Разбуры турмы муры!
Так паўстаў шматтысячны рух,
Разбуры турмы муры!
Кожны адчуў - прыйшоў яго час
Разбуры турмы муры!
Глядзеў, як шчыльныя рады
Разбуры турмы муры!
Получается, сейчас все поют именно вот эту песню?
Нет. В 2020-м году версию Хадановича немного переработали.
Песня была актуализирована под текущую ситуацию в стране по инициативе блогера Сергея Тихановского. В третьем и четвертом куплете белорусские музыканты Alexander Kiss и Сергей Kosmas добавили новые слова.
Нажмите, чтобы прочитать добавленные строки в песню 2020 года
Па усёй Беларусі падняўся народ
Прачніцесь, сябры, мы да праўды ідзем,
Впервые Тихановский
«Надо белорусский язык чтоб был. Я уже запел по-белорусски», — говорил в том стриме блогер.
Так почему мы уже могли слышать эту песню на протестах, если она от Тихановского?
Все-таки считается, что впервые белорусскоязычная песня «Муры» прозвучала 19 декабря 2010 года на той самой массовой «Плошчы», где семеро кандидатов в предизенты оказались арестованными, а протест — зачищен ОМОНом.
Тогда исполнял ее лично Андрей Хаданович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем, что за песня звучит каждый раз перед началом митинга Светланы Тихановской.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)