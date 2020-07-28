Что за песня играет на митингах Тихановской? Подсказка: вы ее помните с 2010-го

Источник материала: Tut.by

Если вы были на митинге Светланы Тихановской, могли слышать песню «Стены». О ней еще упоминала жительница Микашевичей: «Читала, что в семь часов люди в квартирах включают музыку и бьют по тарелкам две минуты. Тра-та-та. „Да-а-а-вай разрушим эту стену“…» Но что это за композиция? На самом деле это не какая-то новая придумка кандидата в призеднты. И, вероятно, песню вы уже могли слышать раньше на протестах в Беларуси.

Что это за песня?

Песню «Стены», или в оригинале L’Estaca, написал каталанский композитор, бард и исполнитель Льюис Льяк. Композиция родилась на свет в 1968 году. Дословно l’estaca переводится как «столб».

Важно знать: Льюис Льяк — не просто музыкант. Он один из самых известных представителей движения «Новая песня». В нем участвовали певцы и музыканты, которые выражали протест против диктаторского режима Франсиско Франко. Он был каудильо (т.е. «вождем») Испании с 1936-го по 1973 год.



Франсиско Франко. Фото: wikipedia.org

Заметной особенностью этого движения было исполнение песен о политике именно на каталанском языке. В те времена проявления этой идентичности в Испании были строго запрещены. Естественно, в таких условиях Льяку пришлось покинуть родину и обосноваться во Франции. Там бард прожил до 1975 года, в который Франко умер.

Почему название такое странное — «Столб»?

Слово l’estaca в каталанском созвучно слову estat, которое переводится как «государство». По сути, это отсылка не только к режиму, установленному Франко, но и к диктатуре вообще.

Откуда взялась русская версия песни?

Русскоязычную версию песни предложил российский поэт и переводчик Кирилл Медведев в 2012 году. Композицию исполняет группа «Аркадий Коц». Однако гораздо более важны ранние версии — польская и белорусская.

Польский вариант еще в 1978 году написал бард и автор Яцек Качмарский под влиянием каталанского автора. Текст песни кардинально отличается от оригинальной, каталанской версии. По сути, Качмарский написал новый вариант. Он называется Mury, что с польского переводится как «Стены». В этом видео песню исполняет сам автор.

Впоследствии композиция стала гимном движения «Солидарность». Напомним, оно выступало против коммунизма и тоталиризма, и было даже запрещено в 1982 году. Именно благодаря «Солидарности» в 1989 году был проведен Круглый стол, который утвердил в Польше институт президентства. В том же году «Солидарность» получила 99 из 100 мест в Сенате страны. Также в 1989-м движение «Солидарность» было вновь зарегистрировано. Однако песня Mury стала потом популярна и без привязки к нему.

По-белорусски песня тоже называется «Муры». Ее исполняют Змицер Войтюшкевич и Андрей Хаданович (не вместе, а по отдельности). Именно Хаданович при этом сделал перевод.

Получается, первая белорусская версия появилась даже раньше русскоязычной. Но все-таки слабо соотносится с каталанской и по сути является переводом польской песни.

Текст песни «Муры» в переводе Андрея Хадановича (нажмите, чтобы развернуть) Ён быў натхнёны і малады,

Іх незлічона было.

Ён на плошчы вёў гарады

З песняй, што блізка святло. Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды — то бяры!

Мур хутка рухне, рухне, рухне —

І пахавае свет стары! І запальвалі свечкі яму,

Плыў па-над плошчаю дым.

Ён спяваў: зруйнуем турму!

Яны спявалі за ім: Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды — то бяры!

Мур хутка рухне, рухне, рухне —

І пахавае свет стары! Ведалі словы на памяць — і спеў

Неслі па вуліцах так,

Што кроў кіпела і гнеў кіпеў,

І сэрцы стукалі ў такт. Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды — то бяры!

Мур хутка рухне, рухне, рухне —

І пахавае свет стары! Білі ў сто тысяч далоняў - і рытм

Ворагаў біў напавал.

Ішлі на муры ва ўсім свеце старым…

А ён усё граў і спяваў. Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды — то бяры!

Мур хутка рухне, рухне, рухне —

І пахавае свет стары! Так паўстаў шматтысячны рух,

Воінаў цэлая раць,

Можна помнікі зносіць і брук

На камяні разбіраць. Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды — то бяры!

Мур хутка рухне, рухне, рухне —

І пахавае свет стары! Кожны адчуў - прыйшоў яго час

Сілы аддаць барацьбе:

Хто не з намі - той супраць нас!..

Спявак быў сам па сабе. Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды — то бяры!

Мур хутка рухне, рухне, рухне —

І пахавае свет стары! Глядзеў, як шчыльныя рады

З ягонай песняю ідуць,

А песня глухне, глухне, глухне…

А муры растуць, растуць… Разбуры турмы муры!

Прагнеш свабоды — то бяры!

Мур хутка рухне, рухне, рухне —

І пахавае свет стары!

Получается, сейчас все поют именно вот эту песню?

Нет. В 2020-м году версию Хадановича немного переработали.

Песня была актуализирована под текущую ситуацию в стране по инициативе блогера Сергея Тихановского. В третьем и четвертом куплете белорусские музыканты Alexander Kiss и Сергей Kosmas добавили новые слова.

Нажмите, чтобы прочитать добавленные строки в песню 2020 года Па усёй Беларусі падняўся народ

Свабоду сваю адстаяць.

Адзiнаю мэтай узняўся наш дух

Цемру святлом разганяць.

Браты-афіцэры, мы — адзіны народ.

Мы разам жывем на зямлі.

Зрабіце ж сумленны выбар свой.

Ня хочам мы гэтай вайны. Прачніцесь, сябры, мы да праўды ідзем,

Імкнемся да шчасця свайго.

І мара народа ў краіне жыцця

Проста — как добра было.

Моцны грукат нястомленых рук,

Рады ідуць і ідуць.

Мы — беларусы, мы з мірам ідзем

У светлы і сонечны пуць.

Впервые Тихановский исполнил эту песню 25 мая на встрече с подписчиками в Слуцке. Тогда же он призвал всех выучить и вместе петь во время предвыборных пикетов, акций солидарности и митингов.

«Надо белорусский язык чтоб был. Я уже запел по-белорусски», — говорил в том стриме блогер.

Так почему мы уже могли слышать эту песню на протестах, если она от Тихановского?

Все-таки считается, что впервые белорусскоязычная песня «Муры» прозвучала 19 декабря 2010 года на той самой массовой «Плошчы», где семеро кандидатов в предизенты оказались арестованными, а протест — зачищен ОМОНом.

Тогда исполнял ее лично Андрей Хаданович.