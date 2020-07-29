Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Детское "Евровидение-2020": прием заявок осуществляется до 15 августа Белтелерадиокомпания принимает заявки на участие в национальном отборе детского "Евровидения". Организаторы ждут песни до 15 августа в исполнении коллективов и...

Белтелерадиокомпания принимает заявки на участие в национальном отборе детского "Евровидения". Организаторы ждут песни до 15 августа в исполнении коллективов и солистов от 9 до 14 лет.Композиция - до 3 минут на русском или белорусском языке. Иностранного - не более 40 процентов текста. Заявку можно оставить в электронном виде на сайте tvr.by. Там же опубликовано положение проекта, которое в этом году изменилось. Так, теперь помимо информации о себе, фотографий, фонограммы и текста песни, участникам нужно предоставлять видеозапись исполнения композиции в режиме живого звука.Кто же из кандидатов попадет в финал проекта, решит фокус-группа не позднее 24 августа. Напомним, детское "Евровидение-2020" в ноябре принимает Польша.