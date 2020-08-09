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На бюллетене - фаллический символ. На избирательном участке в Минске прошла художественная акция
09.08.2020 16:59 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Художник Алексей Кузьмич провел акцию, посвященную президентским выборам. Она состоялась в минской школе № 44, где расположен один из участков для голосования. Кузьмич вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке. На груди он прикрепил бюллетень, на котором был нарисован фаллический символ. После этого он стал в позе креста.
Алексей Кузьмич появился на избирательном участке в зеленом плаще до колен и получил избирательный бюллетень.
В кабинке для голосования он нарисовал на бюллетене фаллический символ и приклеил бумагу себе на грудь.
Перед проведением акции, которая называлась «Верую», Кузьмич сообщил в письменном виде ее смысл. По словам художника, в Беларуси отсутствует выбор. Выборы являются церемонией эксцентрического фарса, «состоящей из пересечения современного вида религиозного культа и (…) поведения приматов». По мнению Кузьмича, в государстве эти инстинкты «возведены в религиозный культ». Целью акции, по его словам — разоблачить устройства политического мира.
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Художник Алексей Кузьмич провел акцию, посвященную президентским выборам. Она состоялась в минской школе № 44, где расположен один из участков для голосования....
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