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На бюллетене - фаллический символ. На избирательном участке в Минске прошла художественная акция

09.08.2020 16:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Художник Алексей Кузьмич провел акцию, посвященную президентским выборам. Она состоялась в минской школе № 44, где расположен один из участков для голосования. Кузьмич вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке. На груди он прикрепил бюллетень, на котором был нарисован фаллический символ. После этого он стал в позе креста.


Алексей Кузьмич появился на избирательном участке в зеленом плаще до колен и получил избирательный бюллетень.



В кабинке для голосования он нарисовал на бюллетене фаллический символ и приклеил бумагу себе на грудь.


Выйдя из кабинки, Кузьмич завязал себе глаза и стал в виде распятия. При этом на его руках и ногах была нарисованы следы от красной краски. В таком виде он простоял 30 секунд, после чего спокойно вышел из помещения, оделся и покинул территорию школы. Вся акция продолжалась около трех минут.


Перед проведением акции, которая называлась «Верую», Кузьмич сообщил в письменном виде ее смысл. По словам художника, в Беларуси отсутствует выбор. Выборы являются церемонией эксцентрического фарса, «состоящей из пересечения современного вида религиозного культа и (…) поведения приматов». По мнению Кузьмича, в государстве эти инстинкты «возведены в религиозный культ». Целью акции, по его словам — разоблачить устройства политического мира.

Перед проведением акции, которая называлась «Верую», Кузьмич сообщил в письменном виде ее смысл. По словам художника, в Беларуси отсутствует выбор. Выборы являются церемонией эксцентрического фарса, «состоящей из пересечения современного вида религиозного культа и (…) поведения приматов». По мнению Кузьмича, в государстве эти инстинкты «возведены в религиозный культ». Целью акции, по его словам — разоблачить устройства политического мира.



Впервые широкая аудитория услышала об Алексее Кузьмиче в начале октября 2019 года. Вместе с пятью другими художниками он участвовал в выставке Национального центра современных искусств «Присутствие». Тогда Кузьмич пришел на открытие в плаще на голое тело, который потом сбросил. Перед этим он выпил таблетку виагры и прикрыл себя вывеской с надписью «Министерство культуры». По его словам, так он хотел выразить протест против «запретов и цензуры в данной государственной институции».

Директор НЦСИ Сергей Криштапович назвал эту акцию выходкой, которая вредит центру, культуре и государству. После этого Национальный центр современного искусства подал на Кузьмича заявление в милицию.

УВД администрации Советского района Минска провело проверку, в результате которой отказалось от возбуждения уголовного дела. К административной ответственности художника также не привлекли.

В феврале 2020 года он сжег свою инсталляцию «540», которую выставлял в Национальном центре современных искусств, завязал глаза, снял рубашку и прокалол обнаженную грудь булавкой со значком БРСМ. Свою акцию он приурочил к вступлению в силу изменений в Законе Республики Беларусь «О противодействии экстремизму».

 
Теги: Минск
 
 
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Художник Алексей Кузьмич провел акцию, посвященную президентским выборам. Она состоялась в минской школе № 44, где расположен один из участков для голосования....
 
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