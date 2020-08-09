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На избирательных участках выступят сотни музыкантов и артистов

09.08.2020 13:44 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Конечно, важно сделать выбор в хорошем настроении. Как раз его в течение дня будут создавать сотни музыкантов и артистов. Площадки уже подготовили свои плей-листы. Каких артистов услышим, расскажет Лидия Заблоцкая.

Сегодня здесь - прямо на избирательных участках - фонограммы заменят живыми концертами. Так мы с вами не только выберем будущее страны, но и объединимся в праздничных ритмах. Популярные песни споют лично заслуженные и народные. Артисты не встретятся в этом году на главных сценах города, а станут ближе к людям. Буквально разъедутся на избирательные участки.

Возьмем за пример столицу. Всего в Минске 707 избирательных участков. Концерты пройдут на каждом восьмом. В основном это уличные площадки или актовые залы школ. Всего импровизированных сцен - 154.

И на каждой площадке один час живого концерта. В списке полсотни белорусских певцов и коллективов. У каждого четыре полноценных часовых выступления в разных точках города. С 11:30 и до 19 заслуженные и народные певцы и танцоры совершат турне в пределах Минска

Контрольные саундчеки с новым репертуаром. В режиме генпрогонов проходят каникулы у "Сябрынки", сегодня они споют у Дворца культуры МАЗ. Юный коллектив сменил дачный отдых на концертный марафон. Как и более опытные коллеги по цеху. Звездный десант успел сыграть за последнюю неделю несколько концертов в райцентрах. 

Минчане поставят галочку в бюллетенях под хиты Хлестова, Солодухи, уже народной Афанасьевой. Большинство из артистов отдало свой голос досрочно, чтобы сегодня настроить голоса избирателей на мажорный лад. Поэтому сегодня, пока у страны выходной, артисты готовы работать во благо. 


 
Теги: Минск
 
 
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Конечно, важно сделать выбор в хорошем настроении. Как раз его в течение дня будут создавать сотни музыкантов и артистов. Площадки уже подготовили свои плей-листы....
 
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