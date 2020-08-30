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Умер создатель мультсериала "Смешарики"

30.08.2020 15:11 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Создатель мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров скончался на 73-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил аниматор Константин Бронзит.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
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"какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель..." - написал Бронзит (орфография и пунктуация сохранены).

Анатолий Прохоров роился 17 июля 1948 года в Ослов, где проходил службу его отец. Окончил физический факультет МГУ, в 1978-м стал кандидатом физико-математических наук. 

Организатор Клуба пластического искусства ЦДРИ СССР и анимационной студии "Пилот". С 2003 года был руководителем анимационного проекта "Смешарики".

 
Теги: Минск
 
 
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Российскому кино- и телепродюсеру, художественному руководителю проекта "Смешарики" было 72 года.
 
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