Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Создатель мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров скончался на 73-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил аниматор Константин Бронзит.

"какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель..." - написал Бронзит (орфография и пунктуация сохранены).

Анатолий Прохоров роился 17 июля 1948 года в Ослов, где проходил службу его отец. Окончил физический факультет МГУ, в 1978-м стал кандидатом физико-математических наук.

Организатор Клуба пластического искусства ЦДРИ СССР и анимационной студии "Пилот". С 2003 года был руководителем анимационного проекта "Смешарики".