Столетие отмечает уроженец Беларуси мультипликатор Леонид Шварцман

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Мультипликатору Леониду Шварцману в воскресенье исполняется 100 лет.

Леонид Аронович Шварцман родился в Минске в семье бухгалтера Арона Шварцмана и домохозяйки Рахили Шварцман.

В 1941 году окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и был призван в армию, но в итоге попал в эвакуацию. В годы Великой Отечественной войны работал токарем на танковом заводе в Челябинске, а также бесплатно там же – художником-оформителем.

В 1945-м приехал в Москву, поступил во ВГИК.

С 1948-го работал на киностудии "Союзмультфильм". За эти годы в качестве художника-постановщика создал более 70 анимационных фильмов, в том числе "Крокодил Гена", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Котенок по имени Гав", "Дядя Степа – милиционер", серии "38 попугаев".

Именно Леонид Шварцман придумал, как будут выглядеть крокодил Гена, Шапокляк и Чебурашка: куклы для мультфильма были выполнены по его эскизам. Чебурашка стал всеобщим любимцем далеко за пределами своей родины, стал национальным героем в Японии.

Шварцман – участник многих выставок, в том числе– персональных, иллюстрирует детские книги. Выдвигался на Ленинскую и Сталинскую премии. Обладатель американской награды "Голливуд – детям" и приза "За вклад в профессию" на XI ОРФАК в Суздале (2006). Член Академии кинематографических искусств "Ника".