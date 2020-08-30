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Столетие отмечает уроженец Беларуси мультипликатор Леонид Шварцман

30.08.2020 11:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Мультипликатору Леониду Шварцману в воскресенье исполняется 100 лет.

Леонид Аронович Шварцман родился в Минске в семье бухгалтера Арона Шварцмана и домохозяйки Рахили Шварцман.

© Sputnik / Илья Питалев
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В 1941 году окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и был призван в армию, но в итоге попал в эвакуацию. В годы Великой Отечественной войны работал токарем на танковом заводе в Челябинске, а также бесплатно там же – художником-оформителем.

В 1945-м приехал в Москву, поступил во ВГИК.

С 1948-го работал на киностудии "Союзмультфильм". За эти годы в качестве художника-постановщика создал более 70 анимационных фильмов, в том числе "Крокодил Гена", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Котенок по имени Гав", "Дядя Степа – милиционер", серии "38 попугаев".

Именно Леонид Шварцман придумал, как будут выглядеть крокодил Гена, Шапокляк и Чебурашка: куклы для мультфильма были выполнены по его эскизам. Чебурашка стал всеобщим любимцем далеко за пределами своей родины, стал национальным героем в Японии.

Шварцман – участник многих выставок, в том числе– персональных, иллюстрирует детские книги. Выдвигался на Ленинскую и Сталинскую премии. Обладатель американской награды "Голливуд – детям" и приза "За вклад в профессию" на XI ОРФАК в Суздале (2006). Член Академии кинематографических искусств "Ника".

 
Теги: Минск
 
 
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Среди работ легендарного мультипликатора – мультфильмы "Золотая антилопа", "Крокодил Гена", "38 попугаев", "Котенок по имени Гав".
 
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