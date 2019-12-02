Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 ноября - 2 декабря 2019 года

Источник материала: realt.by

После двух недель отсутствия каких-либо изменений цены на вторичном рынке жилья показали незначительный рост. Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1387 $/м 2 .

Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,3% и составила 1303 $/м 2 . Рост доли проектов на начальной стадии строительства привел к тому, что средний уровень цен на новостройки снижается 5 из 6 последних недель.

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 11%.

Объём предложения сократился после двух недель роста. Общее количество выставленных на продажу квартир снизилось на 0,9%, быстрее других из базы вымывались квартиры с четырьмя комнатами (-2,4%).

Структура предложения по типам квартир выглядит на 2 декабря следующим образом:

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 2 декабря выглядит следующим образом:

Рост цен наблюдался у 2- и 3-комнатных квартир, которые подорожали на 0,1-0,3%. «Однушки» и квартиры с четырьмя комнатами потеряли в цене 0,2-0,3%.

В двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Партизанском оно составило 0,3%, в Октябрьском - 0,1%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Ленинском (+0,8%) и в Советском (+0,8%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 806 $/м2 (+0,2%), Витебск – 616 $/м2 (-0,1%), Гомель – 618 $/м2 (+0,1%), Гродно – 734 $/м2 (+0,5%), Могилев – 628 $/м2 (-0,4%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1727 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,6% и составляет 1089 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.