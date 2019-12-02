А1 удваивает мобильный трафик на тарифах линейки «Комфорт»

Со 2 декабря абоненты актуальных тарифов «Комфорт S/M/L/XL», подключившие домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, будут ежемесячно получать в два раза больше мобильного интернета на неограниченной скорости.

Со 2 декабря абоненты актуальных тарифов «Комфорт S/M/L/XL», подключившие домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, будут ежемесячно получать в два раза больше мобильного интернета на неограниченной скорости.

В акции участвуют три тарифных опции домашнего интернета от А1 по специальной цене:

«Домашний. Старт» (скорость до 10 Мбит/с) за 10,90 рубля в месяц;

«Домашний 70» (скорость до 70 Мбит/с) за 19,90 рубля в месяц;

«Домашний 100» (скорость до 100 Мбит/с) за 24,90 рубля в месяц.

В тарифы «Домашний 70» и «Домашний 100» также включены антивирус «Dr.Web Премиум» для компьютера и мобильного устройства, более 120 ТВ-каналов (в том числе более 30 в качестве Full HD), мощный Wi-Fi роутер и до 3-х ТВ-приставок в пользование.

Удвоение мобильного трафика на тарифах «Комфорт S/M/L/XL» будет зависеть от комбинации с одним из предложений фиксированного интернета. Так, например, при подключении любого из предлагаемых по акции тарифов домашнего интернета, абонент «Комфорт S» будут ежемесячно получать 2 ГБ мобильного интернет-трафика вместо 1 ГБ, который входит в тариф по умолчанию. А у абонентов тарифного плана «Комфорт XL» при подключении «Домашний 100» со скоростью до 100 Мбит/с размер предоставляемого мобильного интернета увеличится на 60 ГБ и составит 100 ГБ ежемесячно.

Подробнее в таблице:

Действующие абоненты высокоскоростного интернета линейки «Домашний» и тарифов мобильной связи «Комфорт S/M/L/XL» могут стать участниками акции, подтвердив желание получать бонусы через личный кабинет либо посетив любой из магазинов А1. При этом важно, чтобы договоры на оказания услуг мобильной связи и доступа к домашнему интернету были оформлены на одно физическое лицо.

Тем абонентам, которые еще не пользуются тарифными планами мобильной связи А1 и хотят принять участие в акции, следует подключить один из актуальных тарифов линейки «Комфорт», на которые при подключении до 31 декабря 2019 года декабря действует специальная скидка 50% на абонентскую плату в течение последующих шести месяцев и другие бонусы.

С полными правилами акции можно ознакомиться по ссылке .