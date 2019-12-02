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На торгах 3 декабря евро и российский рубль подорожали
03.12.2019 13:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 3 декабря прошли очередные торги валютами.
Доллар не изменился в цене — 2,1105 рубля.
Евро подорожал на BYN 0,0129 — до 2,338 рубля.
Российский рубль вырос на BYN0,0145 — до 3,2912 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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Евро подорожал на BYN 0,0129 - до 2,338 рубля.
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