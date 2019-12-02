Белорусы будут учить команду Зеленского развивать ИТ

Источник материала: Tut.by

Украина, как и Беларусь, решила стать ИТ-страной, а консультировать команду президента Владимира Зеленского будет первая легальная в СНГ криптобиржа. Как сообщается в пресс-релизе, команда Currency.com и Министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам развития законодательства Украины об ИТ и криптовалютах. То есть белорусские эксперты будут консультировать Украину по развитию цифровой экономики, включая криптосферу.



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В Украине для разработки законодательства о развитии ИТ и регулирования криптовалют при Министерстве цифровой трансформации создана рабочая группа.

Украина может использовать модель белорусского Парка высоких технологий, считает генеральный менеджер VP Capital Николай Марковник.

— В этом году от Парка ожидается 2 млрд долларов выручки: за два года — рост в 2,5 раза. Налоговый эффект для госбюджета — порядка 350 млн долларов. В Украине эти цифры могут быть в несколько раз выше, — отметил он.

Как прокомментировал замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков, новый кабинет министра отличается от предыдущего:

— Это кабинет, впервые сформированный не по принципу кумовства. Я, например, познакомился с Федоровым (министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. — Прим. ред.) всего недели за две до моего назначения. У нас есть еженедельные «стендапы», где мы обмениваемся информацией. До меня она долетает high-level — чтобы узнать дальше, я должен спросить сам. Все проходит как на типичных айтишных митапах.

Сам Борняков последние два года работал в ИТ-индустрии США и признается, что был удивлен, когда узнал о технологических шагах Беларуси:

— В сфере развития своего IT-рынка Беларусь делает большие успехи. Чем больше мы изучаем опыт этой страны, тем глубже понимаем, какая проделана огромная работа, и какие она принесла результаты. Мы рады работать с командой Currency.com в рамках развития законодательства Украины.

Министерство цифровой трансформации Украины создано в сентябре 2019-го, его главной задачей стала реализация программы «Государство в смартфоне». Для активной разработки криптозаконодательства создана рабочая группа, консультировать которую будут белорусские эксперты.

Среди задач министерства в числе прочего — внедрить электронные услуги и покрыть всю Украину качественным интернетом:

— Важно научить каждого пользоваться электронными услугами, — отмечает чиновник. — Без этого не будет результата. Мы могли бы обучать до 2 млн человек в год. В Эстонии, которую можно назвать стандартом цифрового государства, тоже были открыты бесплатные центры, где учили пользоваться смартфонами.

В конце октября украинские депутаты представили три законопроекта, которые обсуждались публично: о токенизации активов и о внесении изменений в закон о борьбе с отмыванием денег и в Налоговый кодекс. Были предложены поправки к законопроекту о публичных электронных реестрах, которые обеспечат внедрение блокчейна в их работу.

Здесь Борняков отмечает другие проблемы:

— Если в реестрах царит хаос, то зачем его оцифровывать. Давайте уберем избыточность данных. К примеру, Госстат — по 80% данных там не знают, для чего они собираются.

От блокчейна чиновник ждет практической пользы: «Возьмем очередь на квартиру — одни ждут годами, а другие через связи идут в ее обход. Блокчейн бы эту проблему решил».

В законодательство Украины предложено ввести такие термины, как «виртуальный актив», «криптоактив», «майнинг», «операция с криптоактивами», «распределенный реестр», «токен» и др. Налог на прибыль от операций с криптоактивами предложена в размере 18% для предприятий и 5% для физлиц. Майнинг внесут в классификатор видов экономической деятельности.

Currency.com стала первым криптопроектом в ПВТ. В нее инвестировала компания VP Capital Виктора Прокопени, инициатора декрета № 8. Currency.com также первая в мире мультибиржа токенизированных активов, а Беларусь — первая страна, токенизировавшая гособлигации и узаконившая смарт-контракты.

Спустя полгода работы после выхода из тестового режима биржа предложила пользователям из 50+ стран около 1500 видов токенов — цифровые «двойники» традиционных финансовых активов.

Напомним, что в декабре 2017-го Лукашенко подписал декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», а в ноябре 2018-го принята вторая законодательная часть, регламентирующая работу криптоиндустрии. Список видов деятельности ПВТ дополнили криптовалютными биржами, операторами криптообмена, майнингом, киберспортом и т.п. Были узаконены блокчейн, майнинг, токены и т.п., а операции с токенами освободили от налогов. За два последних года выручка резидентов ПВТ выросла почти в 2,5 раза, а число его резидентов — в 4 раза.