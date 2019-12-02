﻿ Белорусы будут учить команду Зеленского развивать ИТ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы будут учить команду Зеленского развивать ИТ

03.12.2019 16:00 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Украина, как и Беларусь, решила стать ИТ-страной, а консультировать команду президента Владимира Зеленского будет первая легальная в СНГ криптобиржа. Как сообщается в пресс-релизе, команда Currency.com и Министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам развития законодательства Украины об ИТ и криптовалютах. То есть белорусские эксперты будут консультировать Украину по развитию цифровой экономики, включая криптосферу.


Фото: Reuters

В Украине для разработки законодательства о развитии ИТ и регулирования криптовалют при Министерстве цифровой трансформации создана рабочая группа.

Украина может использовать модель белорусского Парка высоких технологий, считает генеральный менеджер VP Capital Николай Марковник.

— В этом году от Парка ожидается 2 млрд долларов выручки: за два года — рост в 2,5 раза. Налоговый эффект для госбюджета — порядка 350 млн долларов. В Украине эти цифры могут быть в несколько раз выше, — отметил он.

Как прокомментировал замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков, новый кабинет министра отличается от предыдущего:

— Это кабинет, впервые сформированный не по принципу кумовства. Я, например, познакомился с Федоровым (министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. — Прим. ред.) всего недели за две до моего назначения. У нас есть еженедельные «стендапы», где мы обмениваемся информацией. До меня она долетает high-level — чтобы узнать дальше, я должен спросить сам. Все проходит как на типичных айтишных митапах.

Сам Борняков последние два года работал в ИТ-индустрии США и признается, что был удивлен, когда узнал о технологических шагах Беларуси:

— В сфере развития своего IT-рынка Беларусь делает большие успехи. Чем больше мы изучаем опыт этой страны, тем глубже понимаем, какая проделана огромная работа, и какие она принесла результаты. Мы рады работать с командой Currency.com в рамках развития законодательства Украины.

Министерство цифровой трансформации Украины создано в сентябре 2019-го, его главной задачей стала реализация программы «Государство в смартфоне». Для активной разработки криптозаконодательства создана рабочая группа, консультировать которую будут белорусские эксперты.

Среди задач министерства в числе прочего — внедрить электронные услуги и покрыть всю Украину качественным интернетом:

— Важно научить каждого пользоваться электронными услугами, — отмечает чиновник. — Без этого не будет результата. Мы могли бы обучать до 2 млн человек в год. В Эстонии, которую можно назвать стандартом цифрового государства, тоже были открыты бесплатные центры, где учили пользоваться смартфонами.

В конце октября украинские депутаты представили три законопроекта, которые обсуждались публично: о токенизации активов и о внесении изменений в закон о борьбе с отмыванием денег и в Налоговый кодекс. Были предложены поправки к законопроекту о публичных электронных реестрах, которые обеспечат внедрение блокчейна в их работу.

Здесь Борняков отмечает другие проблемы:

— Если в реестрах царит хаос, то зачем его оцифровывать. Давайте уберем избыточность данных. К примеру, Госстат — по 80% данных там не знают, для чего они собираются.

От блокчейна чиновник ждет практической пользы: «Возьмем очередь на квартиру — одни ждут годами, а другие через связи идут в ее обход. Блокчейн бы эту проблему решил».

В законодательство Украины предложено ввести такие термины, как «виртуальный актив», «криптоактив», «майнинг», «операция с криптоактивами», «распределенный реестр», «токен» и др. Налог на прибыль от операций с криптоактивами предложена в размере 18% для предприятий и 5% для физлиц. Майнинг внесут в классификатор видов экономической деятельности.

Currency.com стала первым криптопроектом в ПВТ. В нее инвестировала компания VP Capital Виктора Прокопени, инициатора декрета № 8. Currency.com также первая в мире мультибиржа токенизированных активов, а Беларусь — первая страна, токенизировавшая гособлигации и узаконившая смарт-контракты.

Спустя полгода работы после выхода из тестового режима биржа предложила пользователям из 50+ стран около 1500 видов токенов — цифровые «двойники» традиционных финансовых активов.

Напомним, что в декабре 2017-го Лукашенко подписал декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», а в ноябре 2018-го принята вторая законодательная часть, регламентирующая работу криптоиндустрии. Список видов деятельности ПВТ дополнили криптовалютными биржами, операторами криптообмена, майнингом, киберспортом и т.п. Были узаконены блокчейн, майнинг, токены и т.п., а операции с токенами освободили от налогов. За два последних года выручка резидентов ПВТ выросла почти в 2,5 раза, а число его резидентов — в 4 раза.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 127
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Currency.com и Министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам развития законодательства Украины об ИТ и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Ермолович обещает: средняя зарплата бюджетника в 2020 году превысит 920 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика