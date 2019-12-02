﻿ «Говорю: для сербов - пожалуйста». Лукашенко рассказал об отношении к Dana Holdings. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Говорю: для сербов - пожалуйста». Лукашенко рассказал об отношении к Dana Holdings

03.12.2019 18:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Продолжается визит президента Беларуси в Сербию. Александр Лукашенко уже встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. TUT.BY вспоминал проекты белорусского бизнеса в этой стране, но куда масштабнее — сербские проекты в Беларуси. В первую очередь, речь о крупнейшем застройщике Минска компании «Дана Холдингз».


В церемонии начала строительства «Минск-Мира» в 2015 году принимал участие предыдущий президент Сербии Томислав Николич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Приехали, когда у вас непростые были времена. Приехали, попросили. Говорю: для сербов — пожалуйста. Это одна из успешнейших и одна из богатейших фирм нашей планеты, которая создает чудо. Чудесные образцы в строительной отрасли, — рассказал Лукашенко о «Дане» в эфире государственного агентства Сербии Tanjug.

Видео: государственное агентство Сербии Tanjug


Открыть/скачать видео (49.9 МБ)

— Мы поручили им создать самую продвинутую зону может быть и в Европе, самую современную — «Минск — Мир», где будет построен и финансовый центр, и офисные помещения. Туда уже пришли и с Ближнего Востока, и из Европы инвесторы — готовы с ними сотрудничать. Они строят центр Минска фактически. У нас 10 или 12 таких сербских компаний, которые работают на территории Беларуси. Мы также готовы здесь работать, — подчеркнул президент.

Международный финансовый центр в комплексе «Минск-Мир» заявлен как «всеобъемлющая экосистема, которая включает банковские, финансовые и вспомогательные услуги». Компания уже заявила о приходе в МФЦ 1000 инвесторов, «которые в совокупности внесут миллиарды долларов в прямые иностранные инвестиции и компании как внутри центра, так и за его пределами».

Ожидается, что создание МФЦ потребует особой системы льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 154
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается визит президента Беларуси в Сербию. Александр Лукашенко уже встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, TUT.By вспоминал проекты белорусского...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусы будут учить команду Зеленского развивать ИТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика