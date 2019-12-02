«Говорю: для сербов - пожалуйста». Лукашенко рассказал об отношении к Dana Holdings

Источник материала: Tut.by

Продолжается визит президента Беларуси в Сербию. Александр Лукашенко уже встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. TUT.BY вспоминал проекты белорусского бизнеса в этой стране, но куда масштабнее — сербские проекты в Беларуси. В первую очередь, речь о крупнейшем застройщике Минска компании «Дана Холдингз».



В церемонии начала строительства «Минск-Мира» в 2015 году принимал участие предыдущий президент Сербии Томислав Николич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Приехали, когда у вас непростые были времена. Приехали, попросили. Говорю: для сербов — пожалуйста. Это одна из успешнейших и одна из богатейших фирм нашей планеты, которая создает чудо. Чудесные образцы в строительной отрасли, — рассказал Лукашенко о «Дане» в эфире государственного агентства Сербии Tanjug .

Видео: государственное агентство Сербии Tanjug

— Мы поручили им создать самую продвинутую зону может быть и в Европе, самую современную — «Минск — Мир», где будет построен и финансовый центр, и офисные помещения. Туда уже пришли и с Ближнего Востока, и из Европы инвесторы — готовы с ними сотрудничать. Они строят центр Минска фактически. У нас 10 или 12 таких сербских компаний, которые работают на территории Беларуси. Мы также готовы здесь работать, — подчеркнул президент.

Международный финансовый центр в комплексе «Минск-Мир» заявлен как «всеобъемлющая экосистема, которая включает банковские, финансовые и вспомогательные услуги». Компания уже заявила о приходе в МФЦ 1000 инвесторов, «которые в совокупности внесут миллиарды долларов в прямые иностранные инвестиции и компании как внутри центра, так и за его пределами».

Ожидается, что создание МФЦ потребует особой системы льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг.