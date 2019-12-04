Северинца оштрафовали за «Встречу свободных людей» и прямо из суда повезли в РУВД на беседу

Источник материала: Tut.by

Сопредседателя БХД Павла Северинца осудили за «Встречу свободных людей», которая проходила в Минске 16 ноября. Он получил штраф в 50 базовых величин (1275 рублей).



Фото: Вадим Замировския, TUT.BY

После получения штрафа в суде Центрального района, Северинца повезли во Фрунзенский РУВД, куда его накануне пригласили по телефону, чтобы обсудить «призывы в соцсетях».

Помимо Северинца сегодня судят еще семерых участников акции 16 ноября.

Анастасия Гусева получила штраф в размере 30 базовых величин (765 рублей).

Напомним, акцию «Встреча свободных людей» проводил Николай Статкевич и активисты «Европейской Беларуси». Активисты прошли от площади Свободы до площади Независимости, где у здания ЦИК несколько кандидатов в депутаты и их доверенных лиц сожгли свои удостоверения.