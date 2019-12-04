|
Северинца оштрафовали за «Встречу свободных людей» и прямо из суда повезли в РУВД на беседу
05.12.2019 10:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сопредседателя БХД Павла Северинца осудили за «Встречу свободных людей», которая проходила в Минске 16 ноября. Он получил штраф в 50 базовых величин (1275 рублей).
После получения штрафа в суде Центрального района, Северинца повезли во Фрунзенский РУВД, куда его накануне пригласили по телефону, чтобы обсудить «призывы в соцсетях».
Помимо Северинца сегодня судят еще семерых участников акции 16 ноября.
Анастасия Гусева получила штраф в размере 30 базовых величин (765 рублей).
Напомним, акцию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До этого активистам, на которых составили протоколы за участие в акции, суды дали штрафы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)