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Северинца оштрафовали за «Встречу свободных людей» и прямо из суда повезли в РУВД на беседу

05.12.2019 10:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сопредседателя БХД Павла Северинца осудили за «Встречу свободных людей», которая проходила в Минске 16 ноября. Он получил штраф в 50 базовых величин (1275 рублей).


Фото: Вадим Замировския, TUT.BY

После получения штрафа в суде Центрального района, Северинца повезли во Фрунзенский РУВД, куда его накануне пригласили по телефону, чтобы обсудить «призывы в соцсетях».

Помимо Северинца сегодня судят еще семерых участников акции 16 ноября.

Анастасия Гусева получила штраф в размере 30 базовых величин (765 рублей).

Напомним, акцию «Встреча свободных людей» проводил Николай Статкевич и активисты «Европейской Беларуси». Активисты прошли от площади Свободы до площади Независимости, где у здания ЦИК несколько кандидатов в депутаты и их доверенных лиц сожгли свои удостоверения.

 
Теги: Минск
 
 
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До этого активистам, на которых составили протоколы за участие в акции, суды дали штрафы.
 
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