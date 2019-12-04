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Украина: Закон о поставках электроэнергии на фоне мордобоя

05.12.2019 11:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Александр Федута, политконсультант, эксперт по Украине. Фото: Николай Николаев

4 декабря Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом проголосовала за внесение изменений в Закон «О рынке электрической энергии». Закон запрещает поставки по двусторонним договорам электроэнергии из Российской Федерации.

Под шумок чуть было не пострадали и белорусские поставщики энергии: некоторые депутаты, представлявшие фракцию Петра Порошенко, утверждали, что под видом белорусского электричества в Украину продают электричество российское. Еще ранее, в октябре, о том же говорила и Юлия Тимошенко. Однако так называемая «поправка Геруса», названная по имени главы парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, разрешающая поставку электроэнергии из Беларуси, принята, тем не менее, была.

История с этим законом носила скандальный характер. Еще весной правительство Владимира Гройсмана запретило желающим устанавливать солнечные батареи бытового использования на земле, ограничив их установку крышами домов и балконами. Тем самым был сделан шаг к ограничению рынка возобновляемой энергии как таковому на бытовом уровне. Аргументировалось это тем, что не покупаемую владельцами солнечных батарей электроэнергию вынуждены оплачивать те, у кого такой возможности нет. Кроме того, владельцы мини-электростанций использовали электричество не только в собственных хозяйствах, но и демпинговали на внутреннем рынке. А добиться снижения цен от главных производителей и поставщиков украинского электричества невозможно, поэтому, дескать, проще контролировать «экологическую» энергетику. Таким образом, правительство накануне выборов шло навстречу олигархам, контролирующим поставки электричества, - в первую очередь, Ринату Ахметову, бывшему «хозяину Донбасса», ныне монопольно контролирующему систему бывших государственных электростанций.

Тот же аргумент выдвигали и те, кто боролся против принятия закона на этот раз. Российских и белорусских поставщиков обвиняли в демпинговании на украинском энергетическом рынке. И вероятность того, что Беларусь, заодно с «государством-агрессором», лишится столь крупного покупателя, была очень высока.

Одновременно у Ахметова как лоббиста энергетической монополии появился мощный союзник в лице Игоря Коломойского, взявшего под свой контроль поставки из России угля для украинских электростанций. Союз двух ненавидевших друг друга еще недавно олигархов позволяет им держать цену и мешает власти снижать тарифы для населения. Для металлургов же – второй после населения потребитель электроэнергии в Украине – цена снижается автоматически в той части, в какой соответствующие заводы принадлежат самим Ахметову и Коломойскому, а также их политическим и экономическим союзникам.

Дело доходило до прямого шантажа. Так, например, директор Бурштынской теплоэлектростанции Олег Ивахив объявил о вынужденном простое своей электростанции под предлогом невозможности конкурировать с российским демпингом. Тем самым без электричества могли остаться Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская области Украины. И на фоне этого нагнетания обстановки белорусские поставщики легко попадали, что называется, под горячую руку.

Тем более что доходило уже до мордобоя в буквальном смысле этого слова. 6 ноября в международном аэропорту «Борисполь» глава Радикальной партии Украины экс-депутат Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом, обвинив его в том, что Герус лоббирует интересы России. Ляшко грозило до семи лет тюрьмы, но, судя по всему, со скандальным политиком решили не связываться, и подозрение о насилии над государственным деятелем (есть в украинском уголовном законодательстве такая статья) было вручено его охраннику.

Скандалы вокруг закона и его принятие, несмотря на явное противодействие олигархов, связано, на наш взгляд, со следующим обстоятельством. Одним из предвыборных лозунгов Владимира Зеленского было обещание снизить тарифы на электроэнергию. Дело в том, что олигархическая маржа на поставки электричества государству действительно очень высока. Выбора у руководства страны особого не было: либо внутренний энергетический рынок открывается для внешних игроков, и тем самым тарифы регулируются рыночным способом, либо олигархи снижают свою маржу. А угроза интересам олигархов была действительно очень серьезной: Россия продавала электричество Украине – до сих пор! – по ценам ниже, чем собственному потребителю, как это ни парадоксально.

Судя по всему, правительству Алексея Гончарука удалось о чем-то договориться с олигархами. Россиян выдавили с украинского рынка в законодательном порядке; белорусы пока сохраняют свои позиции. Насколько ощутимым и по размерам, и по длительности будет выгода от этого для рядовых граждан Украины, покажет время.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
 
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4 декабря Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом проголосовала за внесение изменений в Закон «О рынке электрической энергии». Закон запрещает поставки...
 
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