Лукашенко рассказал, по каким причинам Беларусь дружит с другими государствами

Источник материала: Tut.by

Единственное условие во взаимодействии с зарубежными партнерами — это то, что Беларусь является суверенным и независимым государством, отметил Александр Лукашенко 5 декабря в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Может быть интуитивно, может, идя от жизни, но мы четко определили свою внешнюю политику. С соседями надо жить в дружбе. Их не выбирают — они от Господа. Не резать по-живому наши связи с традиционными близкими союзниками, каковыми являются республики бывшего СССР, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что необходимо работать с технологически развитыми государствами.

— Поэтому мы сотрудничаем с Европой, а не потому, что мы хотим повернуться определенной точкой или местом к своему брату — россиянину. Они все туда лезут. Как недавно сказал Сергей Лавров (министр иностранных дел России. — Прим.), «мы и сами с Европой стараемся установить дружеские отношения». Так что от нас требовать, что мы, живя в центре Европы, устанавливаем эти отношения? — заметил он.

Президент подчеркнул, что Беларусь также не может не иметь хороших отношений с США «если они хотят, потому что это империя».

— Мы не можем иметь плохих отношений, нам повезло в этом плане, с новой империей, которая возродилась, — КНР. Нас не в чем упрекнуть, что мы где-то были непоследовательны, что, как «блудная собака», хвостом виляли. Мы всегда честно выполняем свои обязанности, все свои договоренности, — сказал президент.

Лукашенко уверен, что если Беларусь будет терпеливо, спокойно двигаться вперед, развивая свою экономику, «нам никакие внешние угрозы не страшны».

— Не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать. Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Все это никому не нужные фейки, — резюмировал Александр Лукашенко.