Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Беларусь не бояться «уменьшения суверенитета»

Источник материала: Tut.by

Интеграцию России и Беларуси необходимо сохранить, найти «развязки» можно по всем проблемным вопросам. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.



Фото: government.ru

По его словам, Созное государство Беларуси и России — большая ценность, уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.

— Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами, каждая страна хочет добиться определенных льгот и преимуществ для себя, но я уверен, что развязки здесь можно найти и на уровне правительства, и на президентском уровне, если это потребуется, — сказал он.

Медведев напомнил, что любая интеграция — это частичное уменьшение суверенитета, но этого не нужно бояться.

— Любая интеграция, напомню простую юридическую истину, — это частичное уменьшение суверенитета. Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз, — подчеркнул премьер-министр России.

Напомним, сегодня, 5 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред Беларуси. При этом он отметил, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.