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Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Беларусь не бояться «уменьшения суверенитета»
05.12.2019 13:08 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Интеграцию России и Беларуси необходимо сохранить, найти «развязки» можно по всем проблемным вопросам. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
По его словам, Созное государство Беларуси и России — большая ценность, уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.
— Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами, каждая страна хочет добиться определенных льгот и преимуществ для себя, но я уверен, что развязки здесь можно найти и на уровне правительства, и на президентском уровне, если это потребуется, — сказал он.
Медведев напомнил, что любая интеграция — это частичное уменьшение суверенитета, но этого не нужно бояться.
— Любая интеграция, напомню простую юридическую истину, — это частичное уменьшение суверенитета. Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз, — подчеркнул премьер-министр России.
Напомним, сегодня, 5 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что
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- Любая интеграция, напомню простую юридическую истину, - это частичное уменьшение суверенитета. Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в...
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