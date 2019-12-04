Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отопительные решения Viessmann для крышных котельных стали доступнее на 15 процентов Немецкий концерн Viessmann объявил о снижении цен на конденсационные газовые котлы Vitocrossal 100 CIB с ноября 2019 года. Эти теплогенераторы, предназначенные для организации...

Немецкий концерн Viessmann объявил о снижении цен на конденсационные газовые котлы Vitocrossal 100 CIB с ноября 2019 года. Эти теплогенераторы, предназначенные для организации отопления жилых зданий, становятся всё более востребованными. Кроме установки в обычную котельную, их можно монтировать и в крышной, так как они по всем параметрам соответствуют требованиям свода правил 373.1325800-2018 СП 373 Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования. Согласно пункту 6.8 СП 373, в автономных источниках теплоснабжения, расположенных на крыше, запрещено использовать неразборные теплогенераторы массой более 2 килограммов на киловатт мощности с учётом веса воды. Кроме того, доставлять котлы на крышу с помощью большегрузных подъемных механизмов теперь нельзя. Необходимо, чтобы они помещались в строительный лифт.Теплогенераторы Vitocrossal 100 CIB полностью соответствуют этим требованиям. Например, габаритные размеры даже сдвоенной котловой установки на 636 киловатт составляют 1090 на 1500 на 1500 миллиметров по длине, ширине и высоте, она без труда входит в строительный лифт. Что касается массы оборудования, то это 1,2 килограмма на 1 киловатт мощности без воды и 1,77 килограмма с водой. С момента вступления в силу в ноябре прошлого года СП 373 спрос на это отопительное решение вырос, говорит Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann.По словам эксперта, помимо полного соответствия требованиям свода правил, специалисты в области отопительных систем жилых зданий отдельно отмечают, что конденсационные котлы Vitocrossal 100 CIB поставляются в виде одной упаковочной единицы. Все необходимые компоненты монтируются на заводе.Это значительно облегчает проектирование и установку непосредственно на месте, а также позволяет оптимизировать время и расходы на монтаж оборудования. Для удобства монтажа в труднодоступных условиях имеется возможность снятия обшивки или заказа в виде разобранного модуля шириной всего 650 миллиметров. Независимо от вида поставки, все блоки Vitocrossal 100 CIB имеют транспортировочные колесики.Экономичность можно назвать, пожалуй, главным качеством данного отопительного решения. Благодаря гладкой поверхности теплообменника из нержавеющей стали конденсат свободно стекает вниз, запуская процесс самоочистки, что, в свою очередь, позволяет поддерживать высокий, до 109 процентов, КПД, увеличивать срок службы оборудования и уменьшать расходы на эксплуатацию.Цилиндрическая горелка MatriX с регулятором сгорания Lambda Pro Control обеспечивает высокую эффективность сжигания топлива и оптимизирует настройки сжигания для снижения расхода газа. Контроль всех необходимых параметров работы и управление системой теплоснабжения осуществляется с помощью контроллера Vitotronic. Большую часть времени котельная на основе Vitocrossal 100 CIB работает в автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.www.viessmann.com