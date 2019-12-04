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Наталья Кочанова больше не глава Администрации президента

05.12.2019 14:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наталья Кочанова покинула пост главы Администрации президента. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого». Кто займет ее место, пока неизвестно.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Администрации президента Наталья Кочанова отработала три года. До этого она два года была вице-премьером Беларуси и курировала социальную сферу, отвечала за образование, здравоохранение, культуру, спорт. В правительство она приехала из Новополоцка, где семь лет возглавляла горисполком.

На посту главы Администрации президента Наталье Кочановой приходилось не раз побывать в деликатных ситуациях. Например, извиняться перед участниками конфликтов, угрожающих выйти за статус локальных. Когда в Могилеве произошло ЧП с сотрудником милиции, которого по первоначальной версии похитили трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности, в микрорайоне Чапаевка милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, — рассказывали TUT.BY местные жители. Последних оставили в РОВД, СИЗО минимум на сутки, женщин отпустили в 4 часа утра.

Цыгане Могилева после жесткой облавы написали обращение помощнику президента Михаилу Русому с просьбой защитить их. Конфликт нарастал, тогда еще глава МВД Игорь Шуневич назвал действия милиции абсолютно обоснованными и заявил, что «у министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыганóв».

Но в Администрации президента посчитали иначе и лично Наталья Качанова поехала в Могилев на встречу с представителями цыганской диаспоры, где, насколько известно со слов участников встречи, извинилась перед цыганами «за ситуацию, если действительно были все те факты [некорректных действий во время облавы]».

Вскоре главе Администрации пришлось выполнить еще одну деликатную миссию — звонить участнице скандальной группы Pussy Riot Ольге Курачевой, которой запретили въезд в Беларусь. Кочанова по поручению президента передала, что ни вопросов, ни претензий к данным девушкам у Беларуси нет.

Снижала градус глава АП и в ситуации с участницами движения «Матери 328». Когда в апреле прошлого года 10 родных осужденных по ст. 328 УК РБ объявили голодовку, их пригласили в Администрацию президента на встречу с Натальей Кочановой. Тогда глава АП пообещала активисткам донести до президента их ситуацию, а также рассказала, что законопроект, который может изменить ситуацию в вопросе наказаний за употребление наркотиков активно обсуждается законодателями. Спустя год после этой встречи парламент все-таки проголосовал за изменения в «наркотическую статью» УК.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Администрации президента Наталья Кочанова отработала три года. До этого она два года была вице-премьером Беларуси и курировала социальную сферу, отвечала за...
 
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