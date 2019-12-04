Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что важно учесть при строительстве пожаробезопасных многофункциональных центров Стремительный темп развития городов предполагает строительство новых многофункциональных комплексов и зданий высокой этажности. Позаботиться о безопасности и...

Стремительный темп развития городов предполагает строительство новых многофункциональных комплексов и зданий высокой этажности. Позаботиться о безопасности и комфорте в этих пространствах важно уже на этапе проектирования. На конференции Пожарная безопасность объектов капитального строительства. Нормативы, проектирование, устройство и эксплуатация эксперты в области пожарной безопасности, практики и представители бизнеса обсудили вопросы совершенствования нормативно-правовой базы обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Мероприятие состоялось 28 ноября на базе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Начальник Центра проектирования компании ROCKWOOL, к.т.н. Татьяна Коновальцева обратила внимание на актуальную проблему, каковой является пожарная безопасность многофункциональных центров. Торгово-развлекательные центры перестали быть просто местом совершения покупок. Согласно исследованиям международной консалтинговой компании KnightFrank, за последние 10 лет доля площадей, занимаемая операторами развлекательного сегмента, увеличилась почти в два раза, с 7,9 до 14 процентов, тогда как доля площадей, занимаемых супермаркетами или гипермаркетами, сократилась в 4 раза, с 39,5 до 8,3 процента.Такое расширение функционала торгово-развлекательных центров неизбежно ведет и к расширению групп посетителей данных центров, сейчас это не только мужчины и женщины, но и дети разного возраста, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. В СП 2.13130.2012 к зданиям дошкольных учреждений, школ, ПТУ, больниц, домов престарелых предъявляется следующее требование. Должны применяться фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.Для данных подклассов зданий характерно, что основной контингент составляют люди, которые в случае ЧС не смогут самостоятельно эвакуироваться. Это обуславливает и более строгие требования пожарной безопасности. Необходимо, чтобы и к ограждающим конструкциям торгово-развлекательных центров предъявлялись требования по использованию только негорючих теплоизоляционных материалов, ведь в них постоянно пребывают те же категории посетителей, прокомментировала Татьяна Коновальцева.Сегодня время на то, чтобы в случае пожара покинуть помещение составляет всего от 1,5 до 4,5 минуты, а задымленность и паника могут затруднить эвакуацию, поэтому особое внимание должно уделяться показателю токсичности продуктов горения строительных материалов. Нужно, чтобы и к стенам, и к крышам в торговых центрах применялись требования по использованию только негорючих теплоизоляционных материалов.Материалы ROCKWOOLпроизводятся из негорючего сырья. Натурального камня, волокна которого способны выдерживать, не плавясь, температуру свыше 1000 градусов. Решения из каменной ваты ROCKWOOL замедляют процесс нагревания материалов и распространение огня, при этом не выделяют токсичных веществ при воздействии высоких температур. Появляется больше времени для эвакуации людей, прокомментировала Татьяна Коновальцева.www.rockwool.ru