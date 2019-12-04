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«Я министру финансов запретил брать эти деньги». Лукашенко прошелся по нерешенным вопросам с РФ

05.12.2019 14:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Беларуси и России пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к депутатам палаты представителей и членам Совета Республики Нацсобрания шестого и седьмого созывов. 


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа», — привел пример Лукашенко.

«Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос до сих пор не решен по грязной нефти. Мы что-то считаем, решаем. А они делают вид, что этой грязной нефти не было. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем. Потому что к нашей нефтепереработке еще привязана нефтехимия», — продолжил глава государства.

Он отметил и тот факт, что белорусским производителям периодически закрывают рынок для поставки товаров, при этом качество отечественной продукции не вызывает сомнений. «Это так конкуренция идет между нашими государствами», — заметил Лукашенко.

Остаются проблемы и в части получения разрешений для белорусских автоперевозчиков.

Президент подчеркнул, что Беларусь не просит у России никаких кредитов: «Уже заговорили про последний транш Евразийского банка (ЕФСР. — Прим.ред). Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся — и выкручиваемся».

«Нам надо только одно — равные условия для наших субъектов хозяйствования, — заявил глава государства. — Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные».

При этом страны успешно и давно сотрудничают, например в военной сфере. В Беларуси находятся некоторые российские объекты, осуществляется охрана союзной границы. «Это же общие вопросы, которые надо сопрягать с экономикой и показывать, чего это стоит, — отметил Александр Лукашенко. — Мы тоже немало делаем для российского государства. Мы всегда были форпостом здесь — на Западе».

Президент заверил, что, работая с Россией над рядом документов, в Беларуси исходят прежде всего из интересов своего государства и белорусского народа. «Именно такого подхода намерены придерживаться на предстоящих переговорах, которые состоятся завтра и послезавтра», — отметил глава государства.

 
 
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У Беларуси и России пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к депутатам...
 
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