«Мы будем жить в России? Путин наш президент?» Отвечаем на параноидальные вопросы про интеграцию

Источник материала: Tut.by

Ожидаемые переговоры президентов Беларуси и России и подписание «дорожных карт» в рамках углубленной интеграции в белорусском обществе вызвали немало дискуссий, споров, а главное вопросов о том, что именно подпишут Лукашенко и Путин и как страна будет жить дальше.

В соцсетях мнения белорусов по этому поводу колеблются между паническими атаками — «8 декабря мы станем частью России?», рациональными вопросами — «А куда идти менять паспорт на российский?» и категорическими настроениями — «Не хочу в состав России».

Мы собрали самые популярные и эмоциональные высказывания и вопросы белорусов на тему углубленной интеграции в наших пабликах в VK , Facebook , Твиттере и Одноклассниках , а политический обозреватель Артем Шрайбман рассказал, как все обстоит на самом деле.





1. Мы все будем жить в России?

«Теперь Путин наш президент!"* «На следующих выборах президента, в одном бюллетени будет и Путин и Лукашенко» «При объединении с Россией нас ждёт тоже самое что и в России! Бездействие органов милиции коррупция в особо крупных размерах и масштабах !!! Ну и все остальное у нас уже есть (((« «при этом, наши внуки будут служить в России, а это Сирия и … куда решит правительство с любимым президентом». *орфография и пунктуация здесь и далее сохранены

А на самом деле:

— Нет, мы не будем жить в России, потому что ни белорусская власть, ни белорусское общество этого не хотят. Гораздо проще присоединять к себе части чужих стран, которые так или иначе недовольны центральной властью, или которые так или иначе тяготеют к России, как это было в Крыму. В Беларуси ничего подобного нет. Попытки объединить две страны форсированно натолкнутся на противодействие как белорусского государства, так и белорусского общества. И это делает всю эту операцию слишком затратной, для того, чтобы пытаться ее провести. А убедить Лукашенко отдать власть, «потому что Путину так захотелось», я сомневаюсь, что получится, что кнутом, что пряником.

2. Беларусь меняет независимость на деньги?