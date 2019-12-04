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«Мы будем жить в России? Путин наш президент?» Отвечаем на параноидальные вопросы про интеграцию

05.12.2019 14:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ожидаемые переговоры президентов Беларуси и России и подписание «дорожных карт» в рамках углубленной интеграции в белорусском обществе вызвали немало дискуссий, споров, а главное вопросов о том, что именно подпишут Лукашенко и Путин и как страна будет жить дальше.

В соцсетях мнения белорусов по этому поводу колеблются между паническими атаками — «8 декабря мы станем частью России?», рациональными вопросами — «А куда идти менять паспорт на российский?» и категорическими настроениями — «Не хочу в состав России».

Мы собрали самые популярные и эмоциональные высказывания и вопросы белорусов на тему углубленной интеграции в наших пабликах в VK, Facebook, Твиттере и Одноклассниках, а политический обозреватель Артем Шрайбман рассказал, как все обстоит на самом деле.


1. Мы все будем жить в России?

«Теперь Путин наш президент!"*

«На следующих выборах президента, в одном бюллетени будет и Путин и Лукашенко»

«При объединении с Россией нас ждёт тоже самое что и в России! Бездействие органов милиции коррупция в особо крупных размерах и масштабах !!! Ну и все остальное у нас уже есть (((«

«при этом, наши внуки будут служить в России, а это Сирия и … куда решит правительство с любимым президентом».

*орфография и пунктуация здесь и далее сохранены

А на самом деле:

— Нет, мы не будем жить в России, потому что ни белорусская власть, ни белорусское общество этого не хотят. Гораздо проще присоединять к себе части чужих стран, которые так или иначе недовольны центральной властью, или которые так или иначе тяготеют к России, как это было в Крыму. В Беларуси ничего подобного нет. Попытки объединить две страны форсированно натолкнутся на противодействие как белорусского государства, так и белорусского общества. И это делает всю эту операцию слишком затратной, для того, чтобы пытаться ее провести. А убедить Лукашенко отдать власть, «потому что Путину так захотелось», я сомневаюсь, что получится, что кнутом, что пряником.

2. Беларусь меняет независимость на деньги?

«Больше всего этого боюсь! Не хочу жить, как в России. Это просто, как взять и подать свою страну Путину на блюдечке

 
 
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Ожидаемые переговоры президентов Беларуси и России и подписание «дорожных карт» в рамках углубленной интеграции, в белорусском обществе вызвали немало...
 
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