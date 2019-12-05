Белоруска попала в список Forbes лучших бизнесменов

Источник материала: Полымя

Известный журнал о бизнесе «Forbes» составил рейтинг «Топ-30 предпринимателей до 30 лет» и в список лучших молодых бизнесменов попала белоруска Мария Дмитрук.





Она родилась в Минске и в подростковом возрасте переехала в Сан-Франциско.

В список издания вошли бизнесмены, которые работают в сфере производства и индустрии.

В 2018 году белоруска стала соучредителем Prodsmart. Эта компания имеет программное обеспечение, которым можно управлять с помощью смартфона. Этот факт помогает создавать продукты намного эффективнее и с меньшими затратами для руководящих лиц малого и среднего бизнеса. В следующем году выручка компании должна составить 2,3 миллиона долларов.

Сейчас Мария проживает в Калифорнии. Она закончила Гавайский тихоокеанский университет (Hawaii Pacific University).