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Белоруска попала в список Forbes лучших бизнесменов

06.12.2019 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Известный журнал о бизнесе «Forbes» составил рейтинг «Топ-30 предпринимателей до 30 лет» и в список лучших молодых бизнесменов попала белоруска Мария Дмитрук.

Белоруска попала в список Forbes лучших бизнесменов

Фото: @maryadzmitruk, Twitter

Она родилась в Минске и в подростковом возрасте переехала в Сан-Франциско.

В список издания вошли бизнесмены, которые работают в сфере производства и индустрии.

В 2018 году белоруска стала соучредителем Prodsmart. Эта компания имеет программное обеспечение, которым можно управлять с помощью смартфона. Этот факт помогает создавать продукты намного эффективнее и с меньшими затратами для руководящих лиц малого и среднего бизнеса. В следующем году выручка компании должна составить 2,3 миллиона долларов.

Сейчас Мария проживает в Калифорнии. Она закончила Гавайский тихоокеанский университет (Hawaii Pacific University).

Источник: BELNAVINY

 
Теги: Минск
 
 
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Известный журнал о бизнесе «Forbes» составил рейтинг «Топ-30 предпринимателей до 30 лет» и в список лучших молодых бизнесменов попала белоруска
 
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