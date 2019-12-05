ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силовики взяли в оборот снабженцев БелЖД

06.12.2019 08:42 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о коррупции в «Белжелдорснабе» и локомотивных депо Белорусской железной дороги (БелЖД). Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.


Фото: yandex.by

«Белжелдорснаб» — это структурное подразделение БелЖД. Компания снабжает запчастями, спецодеждой и необходимыми материалами организации Белорусской железной дороги.

Год назад правоохранительные органы заинтересовались деятельностью ряда топ-менеджеров «Белжелдорснаба». Кроме того, силовики проверили локомотивные депо. В итоге были зафиксированы коррупционные схемы. «Снабженцев» подозревают в получении взяток. При обыске у них дома нашли крупные суммы денег — от 100 до 500 тысяч долларов. «Их сначала задержали. А вскоре после возмущений президента по поводу [длительного нахождения под стражей главного инженера МЗКТ Андрея] Головача изменили меру пресечения. Многие ушли под залог», — сказал источник.

В качестве взяткодателей проходят представители коммерческих структур из России и Литвы, которые занимались поставками запчастей. «Интересно, что по документам проходили новые запчасти, а по факту — другие, невысокого качества», — отметил собеседник.

Другие подробности уголовного дела неизвестны. Получить комментарий в КГБ Беларуси пока не удалось.

Летом о проблеме с коррупцией в организациях Белорусской железной дороги информировала Генпрокуратура.

В первом полугодии 2019 года осудили 5 должностных лиц БелЖД за совершение 23 преступлений против интересов службы. Два работника получили сроки за получение взяток, два — за злоупотребление служебными полномочиями, и один — за дачу взятки. Также в этот период зарегистрировано 17 фактов получения взяток.

Значительное число коррупционных преступлений в структурах БелЖД совершили руководители организаций и инженеры по материально-техническому снабжению в сфере закупок товаров, работ, услуг.

«Этот вид преступлений вдвойне опасен: наносится не только экономический ущерб организациям, но и ставится под угрозу безопасная эксплуатация железнодорожного транспорта из-за закупки некачественных либо несертифицированных запасных частей», — отметили в Генпрокуратуре.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о коррупции в «Белжелдорснабе». Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко рассказал о том, что представляла собой Беларусь в 90-ые и как боролись с бандитами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика