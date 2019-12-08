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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 декабря 2019 года
09.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
После трех спокойных недель цены на вторичном рынке жилья вновь начали расти. За минувшую неделю
Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,4% и составила 1298 $/м2. Это самый низкий уровень за последние 4 месяца.
Количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,8%. Единственным сегментом, где наблюдался отток объектов, оказались 4-комнатные квартиры (-0,2%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 9 декабря следующим образом:
В двух районах по итогам недели произошло снижение цен. В Партизанском оно составило 0,8%, а в Советском 0,2%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Ленинском (+1%) и Первомайском (+0,7%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 809 $/м2 (+0,4%), Витебск – 616 $/м2 (без изменений за неделю), Гомель – 619 $/м2 (+0,2%), Гродно – 732 $/м2 (-0,4%), Могилев – 631 $/м2 (+0,5%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1730 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,2% и составляет 1091 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 2 по 9 декабря 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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