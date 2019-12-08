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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 декабря 2019 года

09.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

После трех спокойных недель цены на вторичном рынке жилья вновь начали расти. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1392 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 декабря 2019 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,4% и составила 1298 $/м2. Это самый низкий уровень за последние 4 месяца.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 декабря 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 декабря 2019 года

Количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,8%. Единственным сегментом, где наблюдался отток объектов, оказались 4-комнатные квартиры (-0,2%).

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 9,4%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 9 декабря следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 декабря 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 декабря 2019 года

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 4-комнатные квартиры (+0,8%), остальные приросли в цене на 0,3-0,4%.

Изменение цен в районах Минска на 9 декабря выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 декабря 2019 года

В двух районах по итогам недели произошло снижение цен. В Партизанском оно составило 0,8%, а в Советском 0,2%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Ленинском (+1%) и Первомайском (+0,7%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 декабря 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 декабря 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 809 $/м2 (+0,4%), Витебск – 616 $/м2 (без изменений за неделю), Гомель – 619 $/м2 (+0,2%), Гродно – 732 $/м2 (-0,4%), Могилев – 631 $/м2 (+0,5%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1730 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,2% и составляет 1091 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 2 по 9 декабря 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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