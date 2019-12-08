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На торгах 9 декабря доллар скромно окреп

09.12.2019 13:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 9 декабря прошли очередные торги валютами.

Доллар укрепился на BYN 0,0005 — до 2,1159 рубля.

Евро подешевел на BYN 0,007 — до 2,3409 рубля.

Российский рубль снизился на BYN 0,0001 — до 3,3194 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 9 декабря прошли очередные торги валютами. Доллар укрепился на BYN 0,0005 - до 2,1159 рубля.
 
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