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На торгах 9 декабря доллар скромно окреп
09.12.2019 13:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 9 декабря прошли очередные торги валютами.
Доллар укрепился на BYN 0,0005 — до 2,1159 рубля.
Евро подешевел на BYN 0,007 — до 2,3409 рубля.
Российский рубль снизился на BYN 0,0001 — до 3,3194 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 9 декабря прошли очередные торги валютами. Доллар укрепился на BYN 0,0005 - до 2,1159 рубля.
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