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Премия "Лидер потребительского рынка" будет вручена в пятый раз

09.12.2019 13:54 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка-2019" состоится 11 декабря в столичном Президент-Отеле. В этом году премия будет вручена в пятый раз.

"За пять лет своего существования премия "Лидер потребительского рынка" превратилась в эффективный инструмент продвижения отечественной продукции, - заявил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. - Мы предлагаем предприятиям хороший и нестандартный инструмент формирования положительного имиджа".

Работая на потребительском рынке, предприятия должны думать прежде всего о своей репутации среди покупателей. Сегодняшний потребитель избалован широким выбором качественной продукции, поэтому привлечь и удержать его – непростая задача. Необходимы нестандартные маркетинговые ходы, точное знание запросов потребителя, способность видеть новые векторы развития, верить в себя, в свой успех.

Обладатели премии "Лидер потребительского рынка-2019" получают возможность обозначить свою продукцию специальным знаком "ЛИДЕР-2019". Это ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Тем самым подчеркивается белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.

В этом году в рамках церемонии награждения премией "Лидер потребительского рынка" будет вручена еще одна награда: Бизнес-премия «Лидер-2019». Она предназначена для руководителей и владельцев предприятий и призвана по достоинству оценить их вклад в достижения компаний.

"Мы хотим подчеркнуть, что за успехом каждого предприятия стоит реальный человек, собственник или руководитель, - отметил председатель оргкомитета Сергей Балыкин. - Мы и раньше награждали ключевые фигуры предприятий дипломами "Лидер бизнеса" и "Лидер управления", а в честь нашего пятилетия решили немного изменить формат и еще больше подчеркнуть роль собственников и топ-менеджеров – ведь их труд и предпринимательский талант заслуживают самой высокой оценки".

Кроме того, почетные дипломы Бизнес-премии "Лидер-2019" будут вручены предпринимательским объединениям за их вклад в улучшение делового климата Беларуси, а также белорусским СМИ, освещающим экономические события.

Ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", успешно работающей в Республике Беларусь почти пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Впервые премия была вручена в 2015 году. За пять лет ее лауреатами стали более 100 самых успешных белорусских предприятий. Многие обладатели премии были удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by, а также по телефонам: +375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

 
 
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Церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка-2019" состоится 11 декабря в столичном Президент-Отеле. В этом году премия будет вручена в...
 
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