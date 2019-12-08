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Эксперты: Отказ Минска от «интеграционной» сделки с Москвой чреват системным шоком для экономики

09.12.2019 15:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вероятная новая сделка с Россией остается ключевой темой для национальной повестки дня, отмечается в очередном обзоре Центра экономических исследований BEROC.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В преддверии анонсированной даты подписания пакета новых соглашений сохраняется неопределенность в отношении как содержания этого пакета, так и в отношении того будут ли вообще подписаны эти соглашения. Такой фон обусловлен во многом патовой ситуацией, которая сложилась для Беларуси в связи с этим пакетом соглашений, а также попыткой властей найти сколь-нибудь приемлемый выход из нее, отмечают эксперты.

Беларусь ведет переговоры с Россией в предложенном ею формате — «компенсация за налоговый маневр в обмен на углубленную интеграцию», напоминают в обзоре. Первоначально белорусские власти, вероятно, исходили из того, что не достижение желаемых результатов грозило негативными последствиями преимущественно текущего характера: поступательным снижением фискальных поступлений, ухудшением финансового положения нефтеперерабатывающих предприятий и соответствующими потерями в выпуске, предполагают авторы.

— Однако принятие заданного Россией формата переговоров привело к тому, что сегодня отказ от сделки может обернуться системным шоком для национальной экономики и ухудшить перспективы ее долгосрочного роста, — предупреждают эксперты.

Это произошло поскольку Россия постепенно «повышала ставки» и к «углубленной интеграции» оказался привязан широкий круг вопросов. Например, цена на газ и так называемая «перетаможка» нефти, снятия нетарифных барьеров, доступ к кредитным ресурсам, считают эксперты.

— При отказе от «большой сделки» угроза системного шока вынудит власти искать ответы на новые нежеланные вопросы. Например, системной реакции затребуют проблемы проседания доходов бюджета, а также снижения рентабельности нефтепереработки. То, как власти отреагируют на них, окажет влияние и на перспективы долгосрочного роста. Сегодня наиболее очевидными опциями такой реакции видятся минимизация налоговых льгот, снижение расходов бюджета, а также ощутимое снижение объемов переработки нефти, - говорится в обзоре.

Однако, предупреждают эксперты, такие ответы снизят степень «политического удобства» экономики для властей и поставят под вопрос возможность ее функционирования без системных изменений. При этом согласие на продавливаемую Россией «большую сделку» грозит обернуться ограничением или утратой элементов как минимум экономического и институционального суверенитета страны, отмечают в BEROC.

Даже исходя из скупой официальной информации навязываемые Россией требования по «углубленной интеграции» зачастую носят «неприемлемый» характер. Такая дилемма оставляет сегодня мало шансов на какое-либо благоприятное разрешение ситуации для Беларуси, а также белорусских властей, считают эксперты. Поэтому все более вероятным видится сценарий, что власти будут стремиться «подвесить» ситуацию, изыскивая и ожидая более благоприятного момента для ее разрешения. Однако это означает и то, что угрозы концептуального характера будут оставаться актуальными для страны, предупреждают авторы.

По прогнозу BEROC экономический рост в Беларуси ускорится, но по-прежнему будет низким. По итогам 2019 года рост выпуска будет находиться вблизи 1,5%, повысившись в 2020 году до отметки около 2%. Причем в 2020 году вероятность альтернативных сценариев также достаточно высока. Сохраняется угроза затухания роста на фоне его непрочности. Предпосылки для такого сценария: слабость внутреннего спроса, замедление роста экспорта на фоне значимо укрепившегося в последние периоды рубля, вероятные негативные внешние шоки (рост цен на газ, пертурбации в механизме торговли нефтепродуктами, ухудшение условий торговли, замедление глобального роста).

 
 
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Принятие заданного Россией формата переговоров привело к тому, что сегодня отказ от сделки может обернуться системным шоком для национальной экономики и ухудшить...
 
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