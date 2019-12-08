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Беларусь рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за поставок грязной нефти - Семашко

09.12.2019 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

По словам Владимира Семашко, вопрос компенсации затрагивался на переговорах глав государств. "Мне показалось, что 6 числа (на встрече премьер-министров. - Прим. БЕЛТА) нашел разрешение этот вопрос, было согласие и премьера России о том, что так же, например, как венгерская компания MOL отрегулировала с "Транснефтью": за каждый баррель грязной нефти - компенсация $15, - сказал Владимир Семашко. - Это бы устроило и нас. Но в субботу это уже как-то по-другому все прозвучало".

Посол убежден, что данный вопрос вполне разрешим. "Просто нужно чуть четче и предметнее сработать "Белнефтехиму" с нашими НПЗ. Нужно официально выставить, как это положено по закону, как это требует юриспруденция - изложить свои претензии, четко и понятно. Подходы могут быть разные, но если в Венгрии или Польше и Германии так же сделали, то у нас тоже должно быть так сделано. Там речь идет о немалой сумме - около $70 млн должна быть компенсация", - отметил Владимир Семашко.

"Можно и другой подход: оба завода работали вполсилы, это потеря выгоды, потеря прибыли, можно отсюда посчитать. На следующей неделе должен приехать Рыбаков (председатель "Белнефтехима". - Прим. БЕЛТА) с предельно выверенными юридическими документами и выдвинуть эти претензии", - добавил посол.

www.belta.by

 
 
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Беларусь рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти. Об этом сообщил...
 
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