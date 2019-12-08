Генпрокурор: Внешняя дебиторская задолженность составляет почти 447 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура Беларуси вместе с дипломатической миссией России и торговыми сетями обсудили 9 декабря в Москве вопросы просроченной дебиторской задолженности. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Генеральный прокурор Александр Конюк. Фото: Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации

По состоянию на 1 октября 2019 года внешняя просроченная дебиторская задолженность составила в эквиваленте 446,9 млн долларов, из которых почти половина у предприятий Минпрома.

На российские организации приходится 33% просроченных долгов, или 147,6 млн долларов в эквиваленте. При росте экспорта основному торгово-экономическому партнеру на 3,7% размер внешней просроченной дебиторской задолженности снизился на 5%.

Общаясь с журналистами, Александр Конюк констатировал, что дебиторская задолженность сокращается. Наиболее серьезная задолженность остается перед предприятиями Минпрома Беларуси и концерна «Белнефтехим» — более половины внешней просроченной «дебиторки».

— Прокуроры с момента поручения президента провели 553 проверки, по их результатам внесли 458 актов надзора, инициировали привлечение 542 лиц к дисциплинарной и материальной ответственности, предъявили в суды более 400 исков в сумме, эквивалентной 134,9 млн долларов. Это позволило вернуть в хозяйственный оборот наших предприятий около 138 млн долларов, — констатировал Конюк

Он также рассказал, что из-за просроченной дебиторской задолженности, с 2015 года было возбуждено 101 уголовное дело, из которых 62 — в отношении должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования, 37 — зарубежных.

Контрафактная продукция

На совещании также были затронуты вопросы качества товаров. Александр Конюк сообщил, что изготовление в России контрафактной пищевой продукции несет угрозу для жизни и здоровья людей и отрицательно сказывается на имидже белорусских торговых марок.

Как пример взаимодействия с российскими коллегами в этой сфере — в ноябре 2019 года Генпрокуратура Беларуси обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой взять на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по фактам обнаружения и изъятия поддельной продукции одного из молочноконсервных комбинатов.