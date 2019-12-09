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Ночью будут продавать смартфоны Xiaomi Redmi Note 8T 64GB за 50% стоимости

10.12.2019 12:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В ночь с 11 на 12 декабря 2019 года абоненты А1, пришедшие в центр цифровых услуг компании на улице Интернациональной, 36 (он начнет свою работу в 00:01), смогут приобрести смартфон Redmi Note 8T 64GB со скидкой до 50%, а также получить в подарок фирменный конструктор Xiaomi и другие приятные бонусы.

Так, максимальную скидку 50% получат первые 150 покупателей, для них стоимость смартфона составит всего 274 рубля 50 копеек вместо стандартных 549 рублей. Следующие 70 человек смогут купить Redmi Note 8T 64GB со скидкой 40%, а последние 70 – со скидкой 30%. Подарком к покупке Redmi Note 8T 64GB в А1 станет фирменный конструктор Xiaomi.

Кроме того, по случаю ночных продаж в магазине на Интернациональной, 36 посетители смогут расслабиться, посмотреть фильмы, выпить горячие напитки, а также принять участие в различных конкурсах и получить памятные призы.

К слову, если клиент не успеет на ночные продажи, то с 12 декабря в магазинах А1, расположенных в ТЦ «Замок» и ТЦ «Скала», в рамках обычного режима работы также можно будет приобрести Redmi Note 8T 64GB по сниженной цене. Так, в каждом из этих магазинов первые 25 покупателей получат скидку 50%, следующие 15 человек – смогут воспользоваться скидкой 40%, а последние 15 – скидкой 30%.

При этом эксклюзивные условия и подарки будут распространяться только на действующих абонентов А1 по состоянию на 11 декабря. В рамках акции каждый покупатель сможет приобрести только один смартфон Redmi Note 8T 64GB.

Напомним, смартфон Redmi Note 8T 64GB получил четырехмодульную основную камеру, NFC-модуль и 6,3-дюймовый Full HD+ экран. Приобрести смартфон без учета скидки можно одним платежом за 549 рублей либо в рассрочку от 22,87 рубля в месяц. Продажа по указанным ценам осуществляется в соответствии с порядком реализации товара по цене со скидкой, а также порядком предоставления товара в рассрочку клиентам.

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через удобный онлайн-чат на сайте www.A1.by, паблик-аккаунт A1 в Viber, а также по единому телефону контакт-центра – 150.

 
 
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В ночь с 11 на 12 декабря 2019 года абоненты А1, пришедшие в центр цифровых услуг компании на улице Интернациональной, 36 (он начнет свою работу в 00:01), смогут приобрести...
 
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