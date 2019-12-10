"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи

«Стоимость квартир будет соответствовать жилью комфорт-класса»

Сейчас ведется строительство первого из 6 домов комплекса. Дом будет состоять из 4 секций этажностью от 10 до 15 этажей.

— По состоянию на декабрь возведены каркасы двух секций до 3,-го этажа и еще двух до 5-го. Сдать первый дом в эксплуатацию планируется в начале 2021 года, в это же время стартуют продажи, — рассказал представитель застройщика. — Мы придерживаемся стратегии продавать готовое жилье, чтобы клиент видел, что он покупает. Продажи стартуют, когда будет готова первая очередь, это ориентировочно начало 2021 года. Соответственно ценообразование в том числе будет зависеть от состояния рынка недвижимости в этот момент. Стоимость будет соответствовать жилью комфорт-класса.

По словам представителя застройщика, уже сейчас наблюдается повышенный интерес потенциальных покупателей к строящемуся жилому комплексу:

— Планировки первого дома появятся на сайте комплекса в следующем году, при этом на сайт уже поступило несколько сотен заявок на квартиры.