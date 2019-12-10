|
"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи
10.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В июне компания «Строминвест-Ратомка» начала строительство
ЖК «Комфорт парк»: где находится и из чего будет состоять
Строительство домов по ул. Тимирязева во время общественных обсуждений вызывало немало споров. В апреле 2016 года был
Самый большой участок — территория от ул. Татарской до Панфилова — достался компании «Строминвест-Ратомка». Во время обсуждений озвучивались и планы застройщика: 17-этажный дом, ряд 6−9-этажных жилых зданий и детский сад на 95 мест. Для автовладельцев предусмотрены паркинги под жилыми корпусами.
Жилой комплекс «Комфорт парк» будет расположен в границах улиц Тимирязева — Панфилова — Грибоедова — Татарской. Срок строительства: 2019−2023 гг.
На
«Стоимость квартир будет соответствовать жилью комфорт-класса»
Сейчас ведется строительство первого из 6 домов комплекса. Дом будет состоять из 4 секций этажностью от 10 до 15 этажей.
— По состоянию на декабрь возведены каркасы двух секций до 3,-го этажа и еще двух до 5-го. Сдать первый дом в эксплуатацию планируется в начале 2021 года, в это же время стартуют продажи, — рассказал представитель застройщика. — Мы придерживаемся стратегии продавать готовое жилье, чтобы клиент видел, что он покупает. Продажи стартуют, когда будет готова первая очередь, это ориентировочно начало 2021 года. Соответственно ценообразование в том числе будет зависеть от состояния рынка недвижимости в этот момент. Стоимость будет соответствовать жилью комфорт-класса.
По словам представителя застройщика, уже сейчас наблюдается повышенный интерес потенциальных покупателей к строящемуся жилому комплексу:
— Планировки первого дома появятся на сайте комплекса в следующем году, при этом на сайт уже поступило несколько сотен заявок на квартиры.
Читайте также:
«В этом году елки будут дорогие». Площадки для елочных базаров в Минске распроданы по совсем не демократичным ценам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи
В июне компания «Строминвест-Ратомка» начала строительство ЖК «Комфорт парк», который будет расположен на месте усадебной застройки по ул. Тимирязева —...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)