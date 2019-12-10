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"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи

10.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В июне компания «Строминвест-Ратомка» начала строительство ЖК «Комфорт парк», который будет расположен на месте усадебной застройки по ул. Тимирязева — Панфилова. Всего планируется построить 6 монолитных домов на 50 тысяч кв.м жилья. Мы посмотрели, как стройка выглядит сегодня, и узнали у представителя застройщика, когда стартуют продажи квартир.

"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи
"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи
"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи

ЖК «Комфорт парк»: где находится и из чего будет состоять

Строительство домов по ул. Тимирязева во время общественных обсуждений вызывало немало споров. В апреле 2016 года был озвучен ПДП на данную территорию. Тогда архитекторы были безжалостны: под снос попадала практически вся усадебная застройка, «вживых» планировалось оставить лишь 400 кв. м из существующих 2,7 тысячи кв.м. Всю территорию предлагалось застроить жилыми домами.

Самый большой участок — территория от ул. Татарской до Панфилова — достался компании «Строминвест-Ратомка». Во время обсуждений озвучивались и планы застройщика: 17-этажный дом, ряд 6−9-этажных жилых зданий и детский сад на 95 мест. Для автовладельцев предусмотрены паркинги под жилыми корпусами.

"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи
"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи
"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи

Жилой комплекс «Комфорт парк» будет расположен в границах улиц Тимирязева — Панфилова — Грибоедова — Татарской. Срок строительства: 2019−2023 гг.

На сайте жилого комплекса «Комфорт парк» представлены рендеры будущих домов. На картинке все выглядит очень многообещающе: широкие улицы, жилые дома, утопающие в зелени, практически полное отсутствие машин.


"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи
Так выглядит рендер ЖК «Комфорт парк»
"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи
"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи

«Стоимость квартир будет соответствовать жилью комфорт-класса»

Сейчас ведется строительство первого из 6 домов комплекса. Дом будет состоять из 4 секций этажностью от 10 до 15 этажей. 

— По состоянию на декабрь возведены каркасы двух секций до 3,-го этажа и еще двух до 5-го. Сдать первый дом в эксплуатацию планируется в начале 2021 года, в это же время стартуют продажи, — рассказал представитель застройщика. — Мы придерживаемся стратегии продавать готовое жилье, чтобы клиент видел, что он покупает. Продажи стартуют, когда будет готова первая очередь, это ориентировочно начало 2021 года. Соответственно ценообразование в том числе будет зависеть от состояния рынка недвижимости в этот момент. Стоимость будет соответствовать жилью комфорт-класса.

По словам представителя застройщика, уже сейчас наблюдается повышенный интерес потенциальных покупателей к строящемуся жилому комплексу:

Планировки первого дома появятся на сайте комплекса в следующем году, при этом на сайт уже поступило несколько сотен заявок на квартиры. 

"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи
"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи
"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи
"Уже поступило несколько сотен заявок на квартиры". Как выглядит стройка ЖК «Комфорт парк» и когда начнутся продажи
 
Теги: Минск
 
 
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В июне компания «Строминвест-Ратомка» начала строительство ЖК «Комфорт парк», который будет расположен на месте усадебной застройки по ул. Тимирязева —...
 
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