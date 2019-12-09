Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Беларусь опять голосовала против

Источник материала: Tut.by

Генассамблея ООН приняла резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». За нее проголосовали 63 страны. Среди 19 голосовавших против уже традиционно была Беларусь. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.



Фото: Reuters

В документе, в частности, содержится призыв к России «воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму», выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.

Помимо этого, в документе содержится призыв к РФ вывести войска из Крыма, вернуть оборудование с задержанных во время инцидента в Керченском проливе украинских кораблей. Представителям иностранных государств рекомендовано не посещать территорию полуострова без согласования с Украиной.

Документ позитивно оценивает факт освобождения 24 украинских моряков и призывает продолжить переговоры с целью освобождения всех удерживаемых лиц.

За принятие резолюции проголосовали 63 страны, 66 государств воздержались, 19 выступили против.

Таблиця голосування за «кримську» безпекову резолюцію / Voting results regarding the draft resolution on the problem of the militarization of Crimea ⬇️ pic.twitter.com/L8STsB7R1J — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 9, 2019

Среди них Беларусь, а также Россия, Армения, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Напомним, наша страна традиционно голосует против , за что уже получала упреки от Украины. Как ранее отмечали в белорусском МИД, «это наша принципиальная позиция», а Беларусь на собственном опыте знает, что такое «попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве».