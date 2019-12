Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Беларусь опять голосовала против

Источник материала: Tut.by

Генассамблея ООН приняла резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». За нее проголосовали 63 страны. Среди 19 голосовавших против уже традиционно была Беларусь. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

В документе, в частности, содержится призыв к России «воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму», выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.

Помимо этого, в документе содержится призыв к РФ вывести войска из Крыма, вернуть оборудование с задержанных во время инцидента в Керченском проливе украинских кораблей. Представителям иностранных государств рекомендовано не посещать территорию полуострова без согласования с Украиной.

Документ позитивно оценивает факт освобождения 24 украинских моряков и призывает продолжить переговоры с целью освобождения всех удерживаемых лиц.

За принятие резолюции проголосовали 63 страны, 66 государств воздержались, 19 выступили против.