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Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Беларусь опять голосовала против
09.12.2019 23:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генассамблея ООН приняла резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». За нее проголосовали 63 страны. Среди 19 голосовавших против уже традиционно была Беларусь. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.
В документе, в частности, содержится призыв к России «воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму», выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.
Помимо этого, в документе содержится призыв к РФ вывести войска из Крыма, вернуть оборудование с задержанных во время инцидента в Керченском проливе украинских кораблей. Представителям иностранных государств рекомендовано не посещать территорию полуострова без согласования с Украиной.
Документ позитивно оценивает факт освобождения 24 украинских моряков и призывает продолжить переговоры с целью освобождения всех удерживаемых лиц.
За принятие резолюции проголосовали 63 страны, 66 государств воздержались, 19 выступили против.
Среди них Беларусь, а также Россия, Армения, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.
Напомним, наша страна традиционно
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Напомним, наша страна традиционно голосует против, за что уже получала упреки от Украины.
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