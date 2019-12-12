Михаилу Мясниковичу пришлось самому себя уволить

Источник материала: Tut.by

Забавная правовая коллизия обнаружилась с опубликованием Национальным правовым порталом рядового документа, постановления Совета Республики № 434-СР6/VII от 4 декабря. Этим документом Михаил Мясникович сам себя увольняет с должности.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Постановление «О М.В.Мясниковиче» утверждает решение «освободить Мясниковича Михаила Владимировича от должности Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 5 декабря 2019 г. в связи с истечением срока полномочий Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва и выходом в отставку». И подписан документ самим Михаилом Мясниковичем.

Действительно, пояснили юристы, до вступления в должность нового главы Совета Республики все документы подписывает прежний председатель. А Наталья Кочанова стала председателем Совета Руспублики 6 декабря.

Как сообщал TUT.BY, экс-глава Совета Республики Михаил Мясникович уже получил новое назначение — это ключевой пост в ЕАЭС. В феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Александр Лукашенко решил доверить этот пост Михаилу Мясниковичу.