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Михаилу Мясниковичу пришлось самому себя уволить
13.12.2019 12:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Забавная правовая коллизия обнаружилась с опубликованием Национальным правовым порталом рядового документа,
Постановление «О М.В.Мясниковиче» утверждает решение «освободить Мясниковича Михаила Владимировича от должности Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 5 декабря 2019 г. в связи с истечением срока полномочий Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва и выходом в отставку». И подписан документ самим Михаилом Мясниковичем.
Действительно, пояснили юристы, до вступления в должность нового главы Совета Республики все документы подписывает прежний председатель. А Наталья Кочанова
Как сообщал TUT.BY, экс-глава Совета Республики Михаил Мясникович уже
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Забавная правовая коллизия обнаружилась с опубликованием Национальным правовым порталом рядового документа, постановления Совета Республики № 434-СР6/VII от 4...
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