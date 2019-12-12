Журналисты о деле Шеремета: Остается надеяться, что украинские власти ищут истину, а не козлов отпущения

Источник материала: Tut.by

МВД Украины сообщило о задержании пяти подозреваемых, которые, по версии следствия, причастны к убийству журналиста Павла Шеремета, и назвало основную версию мотивов убийства: дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства знаковой особы.

Белорусские и украинские журналисты отреагировали на эту информацию настороженно: по их мнению, пока такая версия следствия выглядит недостаточно правдоподобной.



Фото: пресс-служба президента Украины

«Кто знает, с каких пор украинцы стали арийцами?»

Журналист Светлана Калинкина у себя в Facebook написала, что из брифинга украинских правоохранителей совсем не поняла, за что убили Павла Шеремета. Она опубликовала копию документа из материалов дела, которую вчера распространили в украинских СМИ и друзья задержанных подозреваемых в соцсетях.



Фото: скриншот Светланы Калинкиной

— Но скан предъявленного подозрения намекает на то, что белоруса Шеремета убили за то, что он… еврей. Потому что арийская раса обыкновенно противопоставляет себя семитской. Кто знает, с каких пор украинцы стали арийцами? Но в тренд российских телеканалов про «фашистов» ложится хорошо. Вот только вопрос. В подозрении пишут, что гражданин Антоненко стремился сделать свои взгляды объектом общественного внимания. И поэтому, надо понимать, потребовалась сакральная жертва — резонансное убийство известного человека. Но разве Антоненко привлек к себе внимание этим убийством? Разве публично объявил себя борцом за чистоту расы? Это к нему привлекли внимание, а он все отрицает и отнекивается. Что-то странное, что-то не то. Либо будет назван заказчик, и тогда всю эту фигню про ультранационалистические идеи в подозрении надо будет убирать, потому что люди тупо работали за деньги. Либо становится очень похоже на крыс, которыми белорусская оппозиция якобы травила минский водопровод. То есть не сходится, — написала Калинкина.

Мама Шеремета о новых фактах в деле убийства журналиста: Я хочу, чтобы не пострадали невиновные

Литературовед, политконсультант, журналист Александр Федута в своей колонке для «Белсат» пишет, что подвижки в расследовании убийства Павла Шеремета — важное событие для Украины, на территории которой было совершено это преступление. Важное — в том числе потому, что совершено оно было (и не было раскрыто) во времена президентуры Петра Порошенко, когда министром внутренних дел был все тот же Арсен Аваков, что и сейчас.

— Уже тогда пацан обещал, что раскроет, — пацан сдержал слово. Вопрос в том, что сделано это было только при Владимире Зеленском. Мне могут возразить: следствие шло долго. Возражение принимается. Новый вопрос — почему? — пишет Федута.

Федута напоминает об интервью экс генерального прокурора Украины Виктора Шокина, которое тот дал в июле, то есть уже после президентских выборов. В нем бывший прокурор недвусмысленно намекнул, что во власти есть человек, который препятствовал и будет препятствовать раскрытию убийства Шеремета и поиску виновных.

— Дело даже не в должности — дело во влиянии, какое имеет этот человек на силовые и правоохранительные органы. После намеков Виктора Шокина пазлы начали складываться. Стало понятно, во всяком случае, что человек, который мог быть «заказчиком», имеет достаточно влияния не только на действующую прокуратуру (а значит, занимает высокий пост в профильном парламентском комитете), но и является носителем определенного уровня тайн, раскрытие которых было бы крайне невыгодно власти, сформированной после Революции Достоинства, — пишет Федута.

Журналист считает: версия о том, что группа участников боевых действий в зоне Антитеррористической операции (АТО, тот самый «Донбасс») вдруг, повинуясь собственному желанию, возникшему по неизвестной причине, начинает выслеживать журналиста с целью организации его убийства, а потом убивает его, вызывает некоторые сомнения.

— Да, Украина напичкана оружием. Да, среди тех, кто имеет доступ к оружию, есть в том числе и бывшие участники АТО. Но для совершения ими преступления либо должна быть веская причина, оправдывающая это преступление в их глазах, либо они являлись просто циничными исполнителями чужого заказа. Я — сторонник второй версии. Я надеюсь, что Арсен Аваков назовет и имя (имена?) заказчика убийства Павла Шеремета, — пишет Федута.

«Мы не хотим, чтобы в этом деле имели место какие-либо манипуляции»

Глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец надеется, что украинские правоохранители и власти действительно пытаются найти истину в расследовании дела Шеремета, а не козлов отпущения.

— Белорусов, безусловно, очень волнует расследование убийства Павла Шеремета: многие из нас знали его лично, уважали, и его убийство было трагедией. Поэтому мы рады каким-то подвижкам по его делу. Но, может быть, наш белорусский опыт негативно сказывается: когда мы слышим фразу «для дестабилизации обстановки в стране», сразу вспоминается дело 2011 года, когда в Беларуси Коновалов и Ковалев были обвинены и приговорены к смертной казни за взрывы в метро, а основанием того преступления, по версии следствия, тоже стала «дестабилизация обстановки в стране». Поэтому сами эти слова вызывают напряжение. И нам остается только надеяться, что украинские правоохранительные органы и власти на самом деле пытаются найти истину, а не козлов отпущения, — рассказал TUT.BY Андрей Бастунец.

Главный редактор «Украинской правды», в которой работал Павел Шеремет, Севгиль Мусаева написала в Facebook , что редакция «с большой надеждой смотрела брифинг по расследованию», но озвученная версия следствия шокировала редакцию и к изложенной информации журналисты относятся осторожно.

Севгиль Мусаева обозначила вопросы, ответы на которые журналисты не услышали во время брифинга:

Кто может быть заказчиком этого убийства? Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтеров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов.

Непонятными для нас остаются мотивы заказчиков и исполнителей. Цели, что была озвучена во время брифинга — дестабилизации политической ситуации в Украине, — не было достигнуто.

Кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране на то время? Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в сложные времена, нужна дестабилизация ситуации внутри страны? В таком случае следствие предполагает, что группа волонтеров могла действовать в интересах России?

— Редакция «Украинской правды» тщательно и детально проанализирует факты, что были озвучены следственной группой. Мы не хотим, чтобы в этом деле имели место какие-либо манипуляции. Поэтому обращаемся ко всем: если вам известны дополнительные факты о людях, фамилии которых были озвучены сегодня в качестве подозреваемых, просим предоставить их нашей редакции. Мы сделаем все возможное, чтобы установить истину. Хочется верить, что мы когда-нибудь узнаем фамилии людей, которые причастны к убийству Павла, — написала Мусаева.