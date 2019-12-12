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На торгах 13 декабря доллар и евро подешевели
13.12.2019 13:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 13 декабря прошли очередные торги валютами.
Доллар снизился на BYN 0,0083 — до 2,1008 рубля.
Евро ослаб на BYN 0,0011 — до 2,347 рубля.
Российский рубль подорожал на BYN 0,0227 — до 3,3592 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 13 декабря прошли очередные торги валютами. Доллар снизился на BYN 0,0083 - до 2,1008 рубля.
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