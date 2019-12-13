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Беларусь берет у Китая срочный кредит более чем на 500 млн долларов
14.12.2019 00:34 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Беларуси возьмут в кредит у китайского банка 3,5 млрд юаней, что в эквиваленте составляет более 500 млн долларов. Это следует из
Из документа следует, что внешний государственный заем будет привлечен до конца 2019 года и рассчитан на пять лет.
Беларусь привлекает кредит на 3,5 млрд юаней «в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов, а также содействия развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем», говорится в указе.
О том, что Минфин Беларуси работает над привлечением этого займа,
После того, как Минск потерял надежду привлечь кредит правительства России на сумму до 600 млн долларов, то стал вести интенсивные переговоры с китайской стороной по данному вопросу. Ситуация усугублялась еще и тем, что Беларусь не получила седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 млн долларов.
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После того, как Минск потерял надежду привлечь кредит правительства России на сумму до 600 млн долларов, то стал вести интенсивные переговоры с китайской стороной.
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