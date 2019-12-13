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Беларусь берет у Китая срочный кредит более чем на 500 млн долларов

14.12.2019 00:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси возьмут в кредит у китайского банка 3,5 млрд юаней, что в эквиваленте составляет более 500 млн долларов. Это следует из указа № 455 от 13 декабря, которым Александр Лукашенко одобрил проект «Соглашения о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней между Беларусью и Шанхайским филиалом Банка развития Китая».


Фото: Reuters

Из документа следует, что внешний государственный заем будет привлечен до конца 2019 года и рассчитан на пять лет.

Беларусь привлекает кредит на 3,5 млрд юаней «в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов, а также содействия развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем», говорится в указе.

О том, что Минфин Беларуси работает над привлечением этого займа, было известно еще летом текущего года.

После того, как Минск потерял надежду привлечь кредит правительства России на сумму до 600 млн долларов, то стал вести интенсивные переговоры с китайской стороной по данному вопросу. Ситуация усугублялась еще и тем, что Беларусь не получила седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 млн долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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После того, как Минск потерял надежду привлечь кредит правительства России на сумму до 600 млн долларов, то стал вести интенсивные переговоры с китайской стороной.
 
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