Базовая величина увеличится на 1,5 рубля с 1 января 2020 года

Источник материала: Полесская правда



13 декабря 2019 года Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 861 «Об установлении базовой величины». В соответствии с документом размер базовой величины увеличится на 1,5 рубля и составит 27 рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Данный показатель влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.