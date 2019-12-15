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Базовая величина увеличится на 1,5 рубля с 1 января 2020 года

16.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Базовая величина увеличится на 1,5 рубля с 1 января 2020 года
13 декабря 2019 года Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 861 «Об установлении базовой величины». В соответствии с документом размер базовой величины увеличится на 1,5 рубля и составит 27 рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Данный показатель влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

 
 
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> 13 декабря 2019 года Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 861 «Об установлении базовой величины». В соответствии с документом размер базовой...
 
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