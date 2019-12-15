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Красносельский цементный завод может приватизировать иностранный инвестор
16.12.2019 13:10 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
При поддержке ЕБРР может быть приватизировано одно из проблемных предприятий Беларуси – Красносельский цементный завод.
Об этом заявил глава правительства ЕБРР в Беларуси Александр Пиоварский в интервью телеканала СТВ.
«Зная опыт приватизации в других странах, конечно, понимаем, что приватизация - не панацея от всех проблем», - сказал Пивоварский.
Он отметил, что в Беларуси есть несколько примеров, где возможно сделать такой шаг без потерь, и это можно сделать без особых рисков для страны с поддержкой ЕБРР.
По словам представителя банка, международный инвестор готов принимать участие в деятельности Красносельского цементного завода, наращивать объемы и оставить своих сотрудников, «чтобы правительство было спокойно».
Есть интерес и в белорусской пивоваренной компании «Криница»: международный инвестор рассматривает вхождение в регион.
В мае 2019 года стало известно, что задолженности цементных заводов по произведенной в 2015–2019 годах из республиканского бюджета уплате основной суммы долга снова
Речь шла о предприятиях «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы», которые не могут самостоятельно погасить кредиты и комиссии.
В пункте 10 президентского
Три вышеуказанных завода Беларуси много лет
Так, по итогам 2013 года предприятия цементной отрасли Беларуси
Чтобы решить проблему дебиторской задолженности, было принято решение создать
В 2016 году они в очередной раз
В декабре стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития
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При поддержке ЕБРР может быть приватизировано одно из проблемных предприятий Беларуси – Красносельский цементный завод. Об этом заявил глава правительства ЕБРР...
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