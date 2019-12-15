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Красносельский цементный завод может приватизировать иностранный инвестор

16.12.2019 13:10 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

При поддержке ЕБРР может быть приватизировано одно из проблемных предприятий Беларуси – Красносельский цементный завод.

Об этом заявил глава правительства ЕБРР в Беларуси Александр Пиоварский в интервью телеканала СТВ.

«Зная опыт приватизации в других странах, конечно, понимаем, что приватизация - не панацея от всех проблем», - сказал Пивоварский.

Он отметил, что в Беларуси есть несколько примеров, где возможно сделать такой шаг без потерь, и это можно сделать без особых рисков для страны с поддержкой ЕБРР.

По словам представителя банка, международный инвестор готов принимать участие в деятельности Красносельского цементного завода, наращивать объемы и оставить своих сотрудников, «чтобы правительство было спокойно».

Есть интерес и в белорусской пивоваренной компании «Криница»: международный инвестор рассматривает вхождение в регион.

В мае 2019 года стало известно, что задолженности цементных заводов по произведенной в 2015–2019 годах из республиканского бюджета уплате основной суммы долга снова погасит государство. Оно же уплатило проценты, комиссии и иные платежи.

Речь шла о предприятиях «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы», которые не могут самостоятельно погасить кредиты и комиссии.

В пункте 10 президентского указа поручено освободить от налога на недвижимость и земельного налога: ОАО «Белорусский цементный завод» – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2038 г.; ОАО «Красносельскстройматериалы» – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2037 г.; ОАО «Кричевцементношифер» – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2049 г.

Три вышеуказанных завода Беларуси много лет числятся в лидерах среди убыточных предприятий.

Так, по итогам 2013 года предприятия цементной отрасли Беларуси получили убыток в размере 220 миллиардов рублей. Причина – высокая дебиторская задолженность и необходимость платить по кредитам.

Чтобы решить проблему дебиторской задолженности, было принято решение создать специальную комиссию по расчетам за выполненные строительно-монтажные работы, которую возглавил вице-премьер Петр Прокопович (на то время). Александр Лукашенко еще тогда был крайне недоволен процессом модернизации цементных заводов.

В 2016 году они в очередной раз получили крупную поддержку от государства. 

В декабре стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития предоставит Беларуси кредит в размере 259 млн евро на реконструкцию и модернизацию 12 дорог, трассы МЗ и ключевых элементов транспортной инфраструктуры.

 
 
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При поддержке ЕБРР может быть приватизировано одно из проблемных предприятий Беларуси – Красносельский цементный завод. Об этом заявил глава правительства ЕБРР...
 
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