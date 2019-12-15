Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гидроизоляционная лента LOGICROOF Tape PVC-B от компании ТЕХНОНИКОЛЬ Некоторые кровли строятся с применением на разных участках ПВХ и битумно-полимерных мембран. Эти материалы имеют разнородную структуру и химически несовместимы....

Некоторые кровли строятся с применением на разных участках ПВХ и битумно-полимерных мембран. Эти материалы имеют разнородную структуру и химически несовместимы. Но если не обеспечить герметичность соединения при переходах с ПВХ-мембран на битумно-полимерные материалы, могут возникнуть протечки, разрушение нижележащих слоев, что в итоге приведет к необходимости ремонтных работ. Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ работает на строительном рынке более 25 лет, специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ тесно общаются с потребителями продукции корпорации. Часто основой для разработки новых материалов служат пожелания строителей. Создание новой гидроизоляционной ленты стало ответом на запрос профессионалов строительного рынка о разработке материала, который позволит обеспечить герметичное соединение при переходе с ПВХ на битумно-рулонную кровельную гидроизоляцию.Изделие LOGICROOF Tape PVC-B представляет собой гидроизоляционную армированную ленту на основе битумостойкого пластифицированного поливинилхлорида, сдублированного со слоем геотекстиля. Данная лента отлично подходит для выполнения герметичного соединения при переходе с ПВХ на битумно-рулонную кровельную гидроизоляцию.Полоса из битумостойкой ПВХ-мембраны позволяет выполнять герметичное соединение со стороны битумно-рулонного ковра с помощью нанесения битумной мастики с нахлестом непосредственно на мембрану и с помощью приварки горячим воздухом со стороны гидроизоляционного ковра из кровельной ПВХ-мембраны.При этом флисовая подложка ленты позволяет герметизировать её в замок с битумно-полимерным ковром и тем самым увеличить надежность узла и долговечность кровли в целом. Также лента прекрасно подходит для герметизации мест окончания и соединения кровельных гидроизоляционных мембран по различному типу оснований.Мы внимательно отслеживаем задачи, которые стоят перед строителями, а также сложности, которые у них возникают в ходе строительных работ. Уверен, что новая гидроизоляционная лента LOGICROOF Tape PVC-B позволит ускорить монтаж кровель, а также обеспечит их долговечность и надежность.Новинка компании ТЕХНОНИКОЛЬ представляет собой эффективное решение как при ремонте и реконструкции кровель, так и при новом строительстве, отметил операционный директор направления Полимерные мембраны и PIR Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков.www.tn.ru